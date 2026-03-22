Nema procjene da je Evropa ugrožena balističkim raketama

Izvor:

SRNA

22.03.2026

12:13

Нема процјене да је Европа угрожена балистичким ракетама
Britanski ministar za stambena pitanja Stiv Rid izjavio je da ne postoji procjena koja podržava tvrdnje da Iran planira da napadne Evropu balističkim raketama ili da ima kapacitet da to učini.

Izraelske odbrambene snage objavile su na društvenim mrežama da Iran ima rakete koje mogu da dosegnu London, Pariz ili Berlin.

- Ne postoji procjena koja bi potkrijepila ono što se govori. Nisam upoznat ni sa kakvom procjenom da uopšte pokušavaju da gađaju Evropu, a kamoli da bi mogli ako bi pokušali - rekao je Rid Bi-Bi-Siju.

Иранска ракета Корамшар-4

On je kasnije izjavio "Skaj njuzu" da je američki predsjednik Donald Tramp govorio u svoje ime kada je prijetio da će uništiti iranske elektrane ako Teheran ne otvori Ormuski moreuz u roku od 48 časova.

- Nećemo biti uvučeni u rat, ali ćemo zaštititi svoje interese u regiji. Sarađivaćemo sa saveznicima na deeskalaciji situacije - dodao je Rid.

