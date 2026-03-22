Potraga za pucačem u Zemunu: Ispalio četiri hica i nestao

Policija od petka intenzivno traga za napadačem koji je u Ulici Džona Kenedija u Zemunu ranio Vojina L. (38), člana opasne kriminalne grupe koji se trenutno nalazi na izdržavanju zatvorske kazne.

Dok istražni organi i dalje tragaju za pucačem koji je imao jasan plan bjekstva, očevici otkrivaju dramatične detalje pokušaja ubistva i trenutke kada je ranjeni Vojin, na svom slobodnom vikendu, molio prolaznike za pomoć.

Napad se dogodio ispred jednog restorana dok je Vojin L. stajao pored svog automobila marke "audi". Nakon što je u njega ispaljeno najmanje četiri hica, ranjeni muškarac je, ostavljajući za sobom tragove krvi, krenuo ka obližnjoj autoperionici.

"Krv je svuda kapljala, u prvi mah sam pomislio da je ranjen na više mesta," priča jedan od svjedoka.

Vojin je, prema riječima očevidaca, unezvjereno vikao: "Pomozite mi, dajte mi krpe, iskrvariću!". Radnik autoperionice je pokazao veliku prisebnost, stavio ga na stolicu ispred objekta i previo mu ranu na nozi do dolaska Hitne pomoći. Vojin je tada potvrdio da je pogođen samo u nogu.

Profesionalno bjekstvo kroz prolaze

Svjedoci pucnjave ističu da sumnjaju da je napadač bio izuzetno dobro organizovan.

Čim je žrtva počela da bježi, napadač je vješto nestao kroz prolaze između ulaza i zgrada.

Iako se sve odigralo pred brojnim svjedocima, niko nije uspio jasno da ga vidi, što ukazuje na to da je putanja bjekstva bila unaprijed isplanirana.

Policija "češlja" video nadzor

Policijske patrole su te večeri, ali i sutradan ujutru, obišle sve okolne lokale i stambene zgrade. Izuzeti su snimci sa svih dostupnih kamera video-nadzora kako bi se ušlo u trag pucaču koji je nasred ulice, pred prolaznicima, izvršio napad.

"Zid ćutanja" i odbijanje saradnje

Uprkos tome što mu je život bio ugrožen, Vojin L. je po dolasku policije odbio svaku saradnju. Nije želio da pruži nijednu informaciju niti da pomogne u istrazi, držeći se "kodeksa ćutanja" karakterističnog za kriminalne krugove.

Podsjećamo, on je nakon ukazane pomoći u KBC "Bežanijska kosa" pušten na kućno liječenje, a o svemu je obaviješteno nadležno tužilaštvo. Vojin L. se u policijskim evidencijama vodi kao pripadnik grupe čiji su članovi pohapšeni u velikoj akciji u Zemunu u aprilu 2022. godine, prenosi "Telegraf".