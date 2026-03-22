Tramp: SAD će uništiti iranske elektrane ako Iran ne otvori Ormuz u roku od 48 sati

Američki predsjednik Donald Tramp zaprijetio je Iranu da će Sjedinjene Američke Države sravniti sa zemljom iranske elektrane ukoliko Teheran u potpunosti ne otvori Ormuski moreuz u roku od 48 sati.

"Ukoliko Iran ne otvori u potpunosti, bez prijetnje, Ormuski moreuz, u roku od 48 sati počev od ovog trenutka, SAD će gađati i sravniti sa zemljom njihove brojne elektrane, počev od najveće! Hvala na pažnji", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži.

Kako su prenijeli iranski mediji, Teheran je ubrzo u odgovoru na Trampovu pretnju saopštio da će ciljati energetska postrojenja povezana sa SAD širom regiona Persijskog zaliva ukoliko Iran bude napadnut.

"Nakon prethodnih upozorenja, ako neprijatelj ugrozi iransku infrastrukturu za gorivo i energiju, ciljaće se sva energetska, informaciono-tehnološka i desalinizaciona infrastruktura koja pripada Sjedinjenim Državama i režimu u regionu - izjavio je Ibrahim Zolfagari, portparol Centralnog štaba Svetog proroka, agenciji Tasnim.