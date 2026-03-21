Jedna od najvećih aviokompanija otkazuje dio svojih letova

United Airlines, jedna od najvećih američkih aviokompanija, objavila je da će zbog rasta cijena goriva otkazati pet odsto letova planiranih za ovu godinu.

"Kada bi cijene ostale na ovom nivou, godišnji troškovi samo za gorivo bili bi jedanaest milijardi dolara veći", saopštio je direktor kompanijeScott Kirby u poruci zaposlenima.

Naglasio je da njihovi planovi polaze od pretpostavke da bi cijena nafte mogla porasti na 175 dolara po barelu, te da se neće spustiti ispod 100 dolara sve do kraja 2027. godine, prenosi Reuters.

Kirby je dodao da aviokompanija trenutno planira da na jesen vrati puni raspored letova.

Ovo je posljednja u nizu objava svjetskih avioprevoznika koji ograničavaju broj letova zbog rasta cijena goriva uzrokovanog ratom na Bliskom istoku, prenosi Bankar.me.

Air France-KLM je 12. marta saopštio da će povećati cijene dugolinijskih letova, dok je skandinavski SAS pet dana kasnije najavio otkazivanje hiljadu letova u aprilu.