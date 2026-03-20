Mornar trčao po palubi i slučajno otkrio lokaciju francuskog nosača aviona

ATV

20.03.2026

14:24

Aпликације за праћење тјелесних активности Страва
Foto: Printscreen/X/Telegraph

Lokacija francuskog nosača aviona "Charles de Gaulle" otkrivena je gotovo u stvarnom vremenu nakon što je jedan mornar zabilježio svoje trčanje na palubi pomoću popularne aplikacije za praćenje tjelesnih aktivnosti Strava.

Sigurnosni propust dogodio se dok je nosač bio raspoređen u istočnom Sredozemlju usred rata s Iranom, piše francuski list Le Monde.

Strava je popularna mobilna aplikacija i društvena mreža za sportiste koja koristi GPS za praćenje trčanja, vožnje bicikla, planinarenja i drugih aktivnosti. Nudi analizu performansi, planiranje ruta i zajedničke funkcije poput društvenog fida i izazova, uz pretplatnički model (11,99 USD mjesečno ili 79,99 USD godišnje) za napredne, specijalizirane opcije.

Prema pisanju lista, mladi pomorski oficir koristio je pametni sat kako bi zabilježio trčanje duže od sedam kilometara na palubi broda. Njegov javni profil je zatim gotovo trenutno prikazao tačnu lokaciju plovila.

Potvrda putem satelitskih snimki

Le Monde je, prenosi Indeks, potvrdio sigurnosni propust pomoću satelitskih snimki napravljenih nedugo nakon zabilježene aktivnosti. Na snimkama se jasno vidi karakterističan oblik 262 metra dugog nosača, koji se nalazio sjeverozapadno od Kipra, stotinjak kilometara od turske obale. Francuska je raspoređivanje nosača u misiju najavila 3. marta, nekoliko dana nakon početka američko-izraelskih napada na Iran.

Glavni štab francuskih oružanih snaga potvrdio je za Le Monde da objava nije bila u skladu s važećim pravilima o digitalnoj sigurnosti.

List je takođe utvrdio kako je još najmanje jedan član posade na francuskom vojnom brodu u aktivnoj misiji javno objavio geolociranu sportsku aktivnost, što upućuje na to da se ne radi o izolovanom slučaju.

