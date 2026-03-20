Добро дошли у ново прољеће и још једно издање м:тел магазина!

Аутор:АТВ
20.03.2026
14:22
Коментари:0
Прољеће нас увијек подсјети колико су промјене природан дио живота.
Дани постају дужи, идеје живље, као и питања о будућности. Како ће изгледати свијет који се убрзано мијења? И гдје је наше мјесто у њему?
У новом броју м:агазина покушавамо понудити неке од одговора кроз тему броја „Модели свијета“ (World Models). Ријеч је о концепту који све више обликује развој савремених технологија, али и начин на који разумијемо свијет око себе. Како ће системи који „уче“ и предвиђају промјене утицати на наш свакодневни живот, рад и одлуке које доносимо?
Поред свијета технологије, као и увијек, посебну вриједност нашем м:агазину дају приче о људима који својим радом и талентом помјерају границе.
Вјерујемо да ће вас и овај број инспирисати да размишљате о свијету у будућности, али и о људима и идејама које га већ данас обликују.
Хвала вам што читате м:агазин!
Текстове који се налазе у м:агазину можете да користите за потребе ваших медијских рубрика уз навођење извора.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
