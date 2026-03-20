Какво нас вријеме очекује сутра?

Аутор:АТВ
20.03.2026
14:13
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује топлије вријеме са сунчаним интервалима, уз постепено наоблачење током дана и максималну температуру од 10 до 15 степени Целзијусових.
Ујутро ће бити претежно ведро са више облака на западу, а током дана облачност ће се ширити од запада уз смјену сунца и облака. У брдско-планинским предјелима могућа је слаба пролазна киша.
Свијет
Бизарно: Мртвој жени писали саобраћајну казну
Увече се у већини крајева очекује претежно облачно вријеме, без већих падавина, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Минимална температура ваздуха кретаће се од минус један до четири, док ће максимална износити од 10 на истоку до 15 степени на сјеверу и југу.
Дуваће слаб до умјерен сјевероисточни вјетар, на планинама појачан, а у Херцеговини повремено и јак.
У Републици Српској и ФБиХ данас преовладава промјенљиво вријеме са сунчаним периодима, уз слабу кишу мјестимично, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Савјети
Ни случајно не купујте јаја ако на њима примјетите овај детаљ
Температура ваздуха у 13.00 часова: Чемерно два, Соколац и Иван Седло четри, Мраковица пет, Гацко шест, Ливно и Сарајево седам, Сребреница девет, Вишеград и Тузла 10, Бањалука и Приједор 11, Бијељина, Билећа, Добој и Зворник 12, Требиње 14, те Мостар 15 степени Целзијусових.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
14
45
14
40
14
36
14
29
14
29
Тренутно на програму