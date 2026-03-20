Какво нас вријеме очекује сутра?

АТВ

20.03.2026

14:13

Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује топлије вријеме са сунчаним интервалима, уз постепено наоблачење током дана и максималну температуру од 10 до 15 степени Целзијусових.

Ујутро ће бити претежно ведро са више облака на западу, а током дана облачност ће се ширити од запада уз смјену сунца и облака. У брдско-планинским предјелима могућа је слаба пролазна киша.

Полиција

Свијет

Бизарно: Мртвој жени писали саобраћајну казну

Увече се у већини крајева очекује претежно облачно вријеме, без већих падавина, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Минимална температура ваздуха кретаће се од минус један до четири, док ће максимална износити од 10 на истоку до 15 степени на сјеверу и југу.

Дуваће слаб до умјерен сјевероисточни вјетар, на планинама појачан, а у Херцеговини повремено и јак.

У Републици Српској и ФБиХ данас преовладава промјенљиво вријеме са сунчаним периодима, уз слабу кишу мјестимично, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

јаја

Савјети

Ни случајно не купујте јаја ако на њима примјетите овај детаљ

Температура ваздуха у 13.00 часова: Чемерно два, Соколац и Иван Седло четри, Мраковица пет, Гацко шест, Ливно и Сарајево седам, Сребреница девет, Вишеград и Тузла 10, Бањалука и Приједор 11, Бијељина, Билећа, Добој и Зворник 12, Требиње 14, те Мостар 15 степени Целзијусових.

Прочитајте више

Повремена обустава саобраћаја у Бањалуци

Бања Лука

Повремена обустава саобраћаја у Бањалуци

52 мин

0
Хиперсоничне ракете

Регион

Хрвати у паници због српских ракета: Поново пријете тракторима

53 мин

0
Уведене важне олакшице за пацијенте у Дому здравља Бањалука

Бања Лука

Уведене важне олакшице за пацијенте у Дому здравља Бањалука

1 ч

0
Стиже омега ћелија, туристичке дестинације на удару

Свијет

Стиже омега ћелија, на удару популарна туристичка мјеста

1 ч

0

Више из рубрике

Прољеће стиже чак 26 дана раније, али то уопште није добро

Друштво

Прољеће стиже чак 26 дана раније, али то уопште није добро

1 ч

0
Стигла препорука послодавцима: Уведен још један нерадни дан

Друштво

Стигла препорука послодавцима: Уведен још један нерадни дан

1 ч

0
УИО продаје заплијењене слаткише у Бањалуци

Друштво

УИО продаје заплијењене слаткише у Бањалуци

1 ч

0
м:тел ИПТВ

Друштво

Ново лице м:тел ИПТВ-ја стиже на ваше екране

2 ч

0
14

45

Откривена изненађујућа веза између мачака и људи обољелих од рака

14

40

Суд прихватио јемство за пуштање на слободу Аца Ђукановића

14

36

Ангелина Топић освојила сребро на Свјетском првенству

14

29

Знате ли зашто први дан прољећа више није 21. март

14

29

Лукашенко: Трамп нам је предложио велики споразум

