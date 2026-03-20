Стигла препорука послодавцима: Уведен још један нерадни дан

АТВ

20.03.2026

13:15

Фото: Pixabay

Влада Србије препоручила је послодавцима да запосленима који су припадници исламске заједнице омогуће да не раде другог дана Рамазанског бајрама, 21. марта 2026. године.

Ова одлука донијета је у форми закључка, којим се не уводи обавезан нерадни дан за све, већ се даје препорука послодавцима да изађу у сусрет запосленима који обиљежавају овај вјерски празник.

Ко има право на слободан дан за Бајрам

Препорука се односи на запослене који су припадници исламске заједнице, а послодавци се позивају да им омогуће одсуство са рада без посљедица.

У пракси, то значи да одлука зависи од послодавца, али и од организације рада унутар фирме.

Тема нерадних дана за вјерске празнике додатно је отворена и иницијативом коју је покренуо министар Усаме Зукорлић, који је затражио измјене закона како би Бајрам био званично признат као нерадни дан за припаднике исламске заједнице.

Шта ако фирма мора да ради и за празник

За компаније које обављају дјелатности од јавног значаја или имају процес рада који не сме да се прекида, препорука је да запосленима који раде тог дана обезбиједе права која им припадају за рад на празник.

То укључује додатну накнаду или друге бенефиције у складу са законом.

Ово се односи на секторе попут здравства, енергетике, саобраћаја и других услуга од општег интереса.

Закључак иде у Службени гласник

Владин закључак биће објављен у Службеном гласнику Републике Србије, чиме формално ступа на снагу као препорука послодавцима широм земље.

Иако не уводи обавезу, ова одлука представља сигнал ка већем уважавању вјерских права запослених, али и потенцијални корак ка изменама законског оквира у будућности.

