Logo
Large banner

УИО продаје заплијењене слаткише у Бањалуци

Аутор:

АТВ

20.03.2026

12:52

Коментари:

0
УИО продаје заплијењене слаткише у Бањалуци

Канцеларија УИО БиХ у Бањалуци објавила је да продаје заплијењену робу, међу којом су и слаткиши.

Тако, међу производима који ће се наћи на аукцији је 152 паковања Фереро Рошеа (200 грама), 50 паковања Киндер Кантрија (211,5 грама), те пет паковања Селебрејшнс (269 грама).

Заплијењени производи су предмет царинског поступка, а продаја се организује у складу са важећим прописима.

Како се пријавити

Право учешћа имају правна лица у БиХ која се баве прометом овакве робе.

Као и у претходним аукцијама право учешћа немају запослени у УИО, као ни њихови сродници до трећег кољена.

Понуде је потребно доставити у затвореним ковертама, најкасније до 23. марта до 13.30 часова, на адресу Регионалног центра УИО у Бањалуци.

Заинтересовани могу погледати робу 23. марта, у термину од 11 до 11.30 часова, у просторијама УИО у улици Младена Стојановића.

Директна продаја биће одржана у 14 часова на истој локацији.

Купљена роба се плаћа одмах након завршетка поступка продаје, према инструкцијама које ће добити.

Из УИО напомињу да Комисија задржава право да одбије све понуде уколико их оцијени неприхватљивим.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

UIO BiH

aukcija

Коментари (0)
Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

45

Откривена изненађујућа веза између мачака и људи обољелих од рака

14

40

Суд прихватио јемство за пуштање на слободу Аца Ђукановића

14

36

Ангелина Топић освојила сребро на Свјетском првенству

14

29

Знате ли зашто први дан прољећа више није 21. март

14

29

Лукашенко: Трамп нам је предложио велики споразум

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner