УИО продаје заплијењене слаткише у Бањалуци

20.03.2026
12:52
Канцеларија УИО БиХ у Бањалуци објавила је да продаје заплијењену робу, међу којом су и слаткиши.
Тако, међу производима који ће се наћи на аукцији је 152 паковања Фереро Рошеа (200 грама), 50 паковања Киндер Кантрија (211,5 грама), те пет паковања Селебрејшнс (269 грама).
Заплијењени производи су предмет царинског поступка, а продаја се организује у складу са важећим прописима.
Право учешћа имају правна лица у БиХ која се баве прометом овакве робе.
Као и у претходним аукцијама право учешћа немају запослени у УИО, као ни њихови сродници до трећег кољена.
Понуде је потребно доставити у затвореним ковертама, најкасније до 23. марта до 13.30 часова, на адресу Регионалног центра УИО у Бањалуци.
Заинтересовани могу погледати робу 23. марта, у термину од 11 до 11.30 часова, у просторијама УИО у улици Младена Стојановића.
Директна продаја биће одржана у 14 часова на истој локацији.
Купљена роба се плаћа одмах након завршетка поступка продаје, према инструкцијама које ће добити.
Из УИО напомињу да Комисија задржава право да одбије све понуде уколико их оцијени неприхватљивим.
