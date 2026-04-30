Siniša i njegov brat Radovan neće počivati jedan pored drugog: Novi detalji tragedije

Siniša Trnjakov, koga je juče zvjerski ubio brat Radovan Trnjakov, a koji je i sam sebi presudio, biće sahranjeni na dva različita groblja u Staparu.
Siniša će biti sahranjen 2. maja na malom groblju u Staparu, dok će Radovan biti sahranjen sutra na groblju u Staparu prema Bačkom Brestovcu.
U komentarima na društvenim mrežama meštani pružaju podršku majci i ostalim članovima porodice, koju je zadesila nezapamćena tragedija.
Na posmrtnom plakatu je potpisana ožalošćena porodica.
Podsjećanja radi, do tragedije je došlo u kući njihove majke, vaspitačice u penziji, koju su sinovi neposredno prije zločina poslali u prodavnicu.
Braća, koja inače nisu živjela zajedno - Siniša je bio mještanin Stapara, dok je Radovan živeo u Apatinu — došla su juče u posjetu majci koja živi sama.
"Jutros su majku poslali u prodavnicu i tada se desilo ovo zlo. Radovan je pucao u Sinišu i ubio ga na mjestu, a potom je pucao i u sebe", kazale su tada komšije.
Majku su po povratku iz prodavnice zatekli stravični prizori, nakon čega su je rođaci sklonili kod komšija.
Radovan je nakon pokušaja samoubistva sa teškim povredama hitno prevezen u Klinički centar Vojvodine u Novom Sadu, gdje je potom i preminuo.
Iako komšije navode da su braća, kao i u svakoj porodici, imala povremene nesuglasice, ističu da ništa nije slutilo na ovakav ishod. Mještani tvrde da braća nisu bila u velikoj zavadi.
Ubijeni Siniša se do nedavno bavio lokalnom politikom, prenosi Telegraf.
