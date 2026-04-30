Siniša i njegov brat Radovan neće počivati jedan pored drugog: Novi detalji tragedije

Siniša Trnjakov, koga je juče zvjerski ubio brat Radovan Trnjakov, a koji je i sam sebi presudio, biće sahranjeni na dva različita groblja u Staparu.

Siniša će biti sahranjen 2. maja na malom groblju u Staparu, dok će Radovan biti sahranjen sutra na groblju u Staparu prema Bačkom Brestovcu.

U komentarima na društvenim mrežama meštani pružaju podršku majci i ostalim članovima porodice, koju je zadesila nezapamćena tragedija.

Na posmrtnom plakatu je potpisana ožalošćena porodica.

Podsjećanja radi, do tragedije je došlo u kući njihove majke, vaspitačice u penziji, koju su sinovi neposredno prije zločina poslali u prodavnicu.

Iskoristili odsustvo majke

Braća, koja inače nisu živjela zajedno - Siniša je bio mještanin Stapara, dok je Radovan živeo u Apatinu — došla su juče u posjetu majci koja živi sama.

"Jutros su majku poslali u prodavnicu i tada se desilo ovo zlo. Radovan je pucao u Sinišu i ubio ga na mjestu, a potom je pucao i u sebe", kazale su tada komšije.

Scena Tragedija u Americi: Poginuo učesnik iz popularnog muzičkog takmičenja!

Majku su po povratku iz prodavnice zatekli stravični prizori, nakon čega su je rođaci sklonili kod komšija.

Preminuo u bolnici

Radovan je nakon pokušaja samoubistva sa teškim povredama hitno prevezen u Klinički centar Vojvodine u Novom Sadu, gdje je potom i preminuo.

Motiv i dalje nepoznat

Iako komšije navode da su braća, kao i u svakoj porodici, imala povremene nesuglasice, ističu da ništa nije slutilo na ovakav ishod. Mještani tvrde da braća nisu bila u velikoj zavadi.

Ubijeni Siniša se do nedavno bavio lokalnom politikom, prenosi Telegraf.