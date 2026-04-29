Krvava porodična drama u Vrčinu: Djed (79) kuhinjskim nožem izbo unuka

Pripadnici policije u Beogradu uhapsili su juče sedamdesetdevetogodišnjeg A. M. zbog sumnje da je počinio nasilje u porodici sa teškim posljedicama.
On se tereti da je u porodičnoj kući u naselju Vrčin, nakon verbalnog sukoba, fizički nasrnuo na svog unuka, takođe A. M. (35).
Prema prvim informacijama iz istrage, svađa između djeda i unuka eskalirala je u fizički obračun. Osumnjičeni je u jednom trenutku dograbio kuhinjski nož i unuku zadao više ubodnih rana.
"Mlađi muškarac je primljen u bolnicu sa povredama u predjelu lopatice i ruke. Njemu je ukazana ljekarska pomoć, a stepen povreda se još uvijek precizno utvrđuje, iako, prema prvim podacima, nije životno ugrožen", navodi izvor blizak istrazi.
Policija je brzo reagovala i lišila slobode starijeg muškarca na licu mjesta. Određeno mu je zadržavanje, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti izveden na saslušanje pred tužioca.
Istragu vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo (OJT) u Beogradu.
Za sada nisu poznati tačni motivi ove stravične svađe koja je zamalo završila tragično.
Komšije su u šoku, navodeći da nisu očekivale da bi sukob u ovoj porodici mogao da dovede do ovakvog nasilja.
(Telegraf)
