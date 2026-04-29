Isplivali novi detalji o vozaču "forda" smrti: "Krenuo u firmu da da otkaz"

Dok se cijela Srbija pita zašto je u ponedjeljak troje mladih izgubilo život na auto-putu kod Hrtkovaca, beogradski mediji su došli do informacija o vozaču "forda" koji ih je usmrtio, Miodragu P. (48).

Kako saznajemo, on je sa porodicom živio u Surčinu i bavio se proizvodnjom domaćih kobasica.

"Ima porodicu. Živjeli su skladno i srećno u toj kući. Znam ga kao normalnu osobu, koja nikad nije imala neke teške probleme. Mijenjao je razne poslove, a sada sam čula da je riješio da se posveti pravljenju kobasica, pa je kobnog jutra krenuo u firmu u Ugrinovce da da otkaz. E sad, kako je završio kod Hrtkovaca to ni njegova majka ne zna. Niko iz njegove porodice nije znao odgovor na to. Kažu da im iz policije ništa nisu javili", priča stanarka ulice u kojoj je živio Miodrag P. koji je i sam poginuo u jezivoj saobraćajnoj nesreći na auto-putu Ruma-Šabac kod isključenja za Hrtkovce.

Prema nekim informacijama, porodica vozača "forda" danas ide u Novi Sad po njegovo tijelo, a za sutra je zakazana sahrana.

Srbija Otkriveno ko je vozač "forda smrti": Miodrag na autoputu usmrtio troje mladih!

Miodragove komšije kažu da je on prije nekoliko mjeseci polomio nogu na tri mjesta i da je prošao brojne operacije.

"Ne znam kako mu se to desilo, ali znam da je oporavak bio dug i da ni sada nije bilo gotovo. Baš sam ga sreo prije neki dan. Stavljao je štake u kola i sjedao za volan. Posavjetovao sam ga da pripazi na nogu, a on mi je rekao: "Ne mogu više da sjedim u kući, moram malo da vozim. Ne idem nikad daleko". Znam da je posljednjih nedjelja izbjegavao vožnju i da ga je stalno vozila sestra. Jutro prije nesreće ju je tražio kako bi ga vozila do stare firme, ali je spavala, pa je riješio sam da se odveze do Ugrinovaca. Eto, da nije, možda bi ova tragedija bila spriječena. Samo on zna zašto je ušao u kontrasmjer" navodi Miodragov komšija.

Saobraćajka Ruma-Šabac

On kaže i da ga je dan pre tragedije, u nedjelju, video kako kosi travu u svom dvorištu.

"U posljednje vrijeme sam ga viđao kako vozi kola samo na kratko. U ponedjeljak sam vidio policiju kod njegove kuće oko 16 sati, nisam mogao ni da naslutim šta se dogodilo. Njegova jadna majka je to popodne kopala grašak kada su joj javili za tragediju. Sve je strašno i užasno. Policija mora da otkrije šta se dogodilo i zašto je i to troje mladih poginulo", zaključuje sagovornik.

Podsjetimo, vozač automobila marke "ford" Miodrag P. izazvao je stravičnu saobraćajnu nesreću, kada se na auto-putu Šabac-Ruma, u ponedjeljak oko 13 sati, vozeći u kontrasmjeru zakucao u "golf", u kojem su stradale tri mlade osobe. On je, takođe, poginuo na licu mjesta.

Do tragedije je došlo nekoliko minuta nakon što je jedan vozač primetio nasilnu vožnju muškarca za volanom "forda", pa je upozorio druge vozače na Viber grupi da se paze čovjeka koji ide kontrasmjerom 130 km na sat.

Upozorenje

Dan nakon nesreće otkriveno je da su, osim Miodraga P., stradali Vuk G. (20), Dejan Đ. (24) i jedna djevojka, svi izu Šapca. Mladić Vuk M. (22), koji je takođe bio u "golfu" sa teškim povredama je prevezen u beogradsku bolnicu na liječenje.

