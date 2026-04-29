"Kuva" u SDS-u, Petrović tvrdi: Juče su htjeli da me isključe iz stranke!

Na jučerašnjoj sjednici Predsjedništva SDS-a bilo je prijedloga da me isključe iz stranke, rekao je Ljubiša Petrović, član Predsjedništva ove stranke i gradonačelnik Bijeljine.

"Je l' to po principu kao u filmu 'Boj na Kosovu'- 'Trebalo je da ga okuješ i baciš u Prilepac'. Slobodan, pošten i hrabar čovjek kome ne mogu naređivati i koji ima stav uvijek najviše smeta", napisao je Petrović.

Kako smo već pisali, u SDS-u postoje brojni problemi i neslaganja, a većina je vezana za izbor kandidata za predstojeće izbore. Iako je sam vrh stranke donio odluku da Branko Blanuša bude kandidat za predsjednika Republike Srpske, čini se da to neće ići tako lako ni u samom SDS-u.

Petovićeva objava svakako je jasan signal da se mnogo toga "kuva" u pozadini, a dolazi upravo nakon što smo pisali o pokušaju preuzimanju SDS-ovih odbornika od PSS-a Draška Stanivukovića.

Treba podsjetiti da je sinoć predsjednik SDS-a Branko Blanuša ponudio opozicionim "kolegama" sporazum o zajedničkom djelovanju na Opštim izborima. Sporazum je sinoć podržala većina članova Predsjedništva SDS-a, ali očigledno ne i sam Petrović koji je i inicirao prijedlog da Branko Blanuša bude kandidat za predsjednika Republike Srpske na predstojećim izborima.