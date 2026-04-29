Stanivuković za Blanušin sporazum, ali želi "najbolje ocijenjene kandidate"

Branko Blanuša ili Draško Stanivuković. Jedno, a možda i oba imena budu kandidati za predsjednika Republike Srpske na predstojećim Opštim izborima.

Naime, predsjednik SDS-a je sinoć poslao tekst sporazuma kojim bi se opozicione stranke u Republici Srpskoj obavezale na zajednički nastup na predstojećim izborim.

U prvoj tački se definiše za koje pozicije će opozicione stranke imati zajedničke kandidate.

"Stranke potpisnice se obavezuju da će na predstojeće izbore izaći sa zajedničkim kandidatima za inokosne funkcije na nivou Republike Srpske i BiH", stoji u sporazumu.

Za inokosne funkcije smatraju se predsjednik Republike i srpski član Predsjedništva, što je pojašnjeno u drugoj tački ovog sporazuma.

Stanivuković želi "najbolje ocijenjene kandidate"

Takav sporazum je, čini se, prihvatljiv lideru PSS Drašku Stanivukoviću, za kojeg se odavno spekuliše da će biti kandidata za predsjednika Srpske, sa ili bez podrške SDS-a.

Iako je sporazum, prihvatio, dodao je jednu "stavku" koja bi mogla da sam sporazum naruši. Stanivuković kaže da bi stranke trebalo da predlože svoje "najbolje ocijenjene kandidate".

"Od ključne je važnosti da najjače stranke unutar opozicionog bloka (SDS-PSS) predlože svoje najbolje ocijenjene kandidate za inokosne funkcije i da buduće strukture vlasti i promjene gradimo bez SNSD-a koji snosi odgovornost za katastrofalno stanje u Republici Srpskoj u posljednje dvije decenije (kao što je predloženo u Sporazumu).

Pitanje koje se postavlja jeste šta znači "najbolje ocijenjen kandidata". Da li je to osoba sa godinama iskustva u privredi ili politici? Da li ima neko akademsko priznanje ili je dovoljno da imate "jake" brojke u naručenom istraživanju javnog mnjenja?

Ostaje pitanje i da li će SDS "pogaziti svoju riječ", kada je Blanuša izabran za "kandidata za predsjednika Republike Srpske".

"Tekst ovog sporazuma će se naći na narednoj sjednici Predsjedništva PSS i duboko sam uvjeren da će dobiti jednoglasnu podršku", lider PSS.

Vukanović nije "za"

Sporazum neće dobiti podršku lidera Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića, koji je rekao kako je "Blanuša odabrao Stanivukovića za strateškog partnera".

"Sinoć nešto iza ponoći, suprotno svim našim ranijim razgovorima i dogovorima, predsjednik SDS Branko Blanuša poslao mi je kao poruku tekst nekakvog Sporazuma o saradnji opozicije, koji je njegov lično prijedlog, podržan od većine članova Predsjedništva SDS, u kome je ključna tačka 2 da kandidate za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH trebaju dati dvije stranke iz opozicije u skladu sa izbornim rezultatom iz 2022. godine, koji bi za nas bio prihvatljiv ako bi se doslovno tumačili rezultati, jer su samo SDS i Lista za pravdu i red učestvovali na izborima i osvojili poslaničke mandate, dok su NF i PSS nastale posle izbora", kaže Vukanović.