Minić: Podrška mladima i porodicama ostaje naš prioritet

29.04.2026 15:01

Snizili smo kamatne stope na stambene kredite, sa posebnim fokusom na mlade bračne parove i porodice sa djecom, da bi što više ljudi riješilo stambeno pitanje, kaže premijer Republike Srpske Savo Minić.

"Proširili smo i krug korisnika, pravo sada imaju i bračni parovi stariji od 35 godina, bez obzira na obrazovanje i broj djece. Povećali smo iznose podrške: do 200.000 KM za kupovinu ili izgradnju, do 100.000 KM za proširenje doma", naveo je Minić na Iksu.

