Ostojić: U maju u NSRS o Prijedlogu zakona o pravima boraca; Osnovica boračkog dodatka pet KM

U maju će na dnevnom redu NSRS biti Prijedlog Zakona o pravima boraca, rekao je Radan Ostojić ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

"Bilo je predviđeno zakonom da osnovica za obračun boračkog dodatka, bude 4,5 KM, ali će na insistiranje premijera Save Minića i moje sugestije, osnovica u novom zakonskom rješenju biti pet maraka", rekao je Ostojić.

Istakao je da će se u narednom periodu iznos boračkog dodatka usklađivati sa prosječnom platom u Srpskoj.

"Mjesečno će po ovom sistemu obračuna biti potrebno izdvojiti 30 miliona maraka, odnosno 360 miliona maraka godišnje", rekao je Ostojić.

Kada je riječ o zapošljavanju djece poginulih boraca, Ostojić je istakao da je razgovarao sa sa premijerom, zbog toga što se, kako je istakao, krši Zaključak Vlade o njihovom zapošljavanju.

"Lično će insistirati na tome da direktori zapošljavaju prioritetno djecu poginulih boraca i da snose sankciju ako to ne čine", poručio je Ostojić.