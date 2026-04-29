Ostojić: U maju u NSRS o Prijedlogu zakona o pravima boraca; Osnovica boračkog dodatka pet KM

Autor:

ATV
29.04.2026 13:38

Радан Остојић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.
U maju će na dnevnom redu NSRS biti Prijedlog Zakona o pravima boraca, rekao je Radan Ostojić ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

"Bilo je predviđeno zakonom da osnovica za obračun boračkog dodatka, bude 4,5 KM, ali će na insistiranje premijera Save Minića i moje sugestije, osnovica u novom zakonskom rješenju biti pet maraka", rekao je Ostojić.

Istakao je da će se u narednom periodu iznos boračkog dodatka usklađivati sa prosječnom platom u Srpskoj.

"Mjesečno će po ovom sistemu obračuna biti potrebno izdvojiti 30 miliona maraka, odnosno 360 miliona maraka godišnje", rekao je Ostojić.

Недељко Ћорић

Ekonomija

Stambeni krediti za stanovništvo imaće direktni plasman preko IRB-a

Kada je riječ o zapošljavanju djece poginulih boraca, Ostojić je istakao da je razgovarao sa sa premijerom, zbog toga što se, kako je istakao, krši Zaključak Vlade o njihovom zapošljavanju.

"Lično će insistirati na tome da direktori zapošljavaju prioritetno djecu poginulih boraca i da snose sankciju ako to ne čine", poručio je Ostojić.

Više iz rubrike

Небојша Вукановић на сједници Колегијума Народне скупштине Републике Српске

Republika Srpska

Vukanović: Blanuša odabrao Stanivukovića za strateškog partnera

3 h

9
Народна скупштина Републике Српске

Republika Srpska

Zoranu Blagojeviću iz SNSD-a dodijeljen mandat u Narodnoj skupštini Srpske

4 h

0
Влада Републике Српске

Republika Srpska

Vlada Srpske danas o Prijedlogu zakona o turizmu

4 h

0
Сахрана Мире Додик, мајке Милорада Додика

Republika Srpska

Dodik - U Evropi lidera bez majki, ostao je jedini sin

6 h

11

15

48

Nevjerovatne vijesti iz Kine: Otkriveno 225 novih naftnih i gasnih polja

15

46

Ustavni sud Srpske: Neustavna odluka o komunalnoj naknadi u Modriči

15

38

Stanivuković za Blanušin sporazum, ali želi "najbolje ocijenjene kandidate"

15

35

Iranci planiraju "praktičnu vojnu akciju bez presedana"?

15

01

Minić: Podrška mladima i porodicama ostaje naš prioritet

