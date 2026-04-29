Ostojić: U maju u NSRS o Prijedlogu zakona o pravima boraca; Osnovica boračkog dodatka pet KM

U maju će na dnevnom redu NSRS biti Prijedlog Zakona o pravima boraca, rekao je Radan Ostojić ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
"Bilo je predviđeno zakonom da osnovica za obračun boračkog dodatka, bude 4,5 KM, ali će na insistiranje premijera Save Minića i moje sugestije, osnovica u novom zakonskom rješenju biti pet maraka", rekao je Ostojić.
Istakao je da će se u narednom periodu iznos boračkog dodatka usklađivati sa prosječnom platom u Srpskoj.
"Mjesečno će po ovom sistemu obračuna biti potrebno izdvojiti 30 miliona maraka, odnosno 360 miliona maraka godišnje", rekao je Ostojić.
Kada je riječ o zapošljavanju djece poginulih boraca, Ostojić je istakao da je razgovarao sa sa premijerom, zbog toga što se, kako je istakao, krši Zaključak Vlade o njihovom zapošljavanju.
"Lično će insistirati na tome da direktori zapošljavaju prioritetno djecu poginulih boraca i da snose sankciju ako to ne čine", poručio je Ostojić.
