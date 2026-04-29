Usvojen Prijedlog pravila plasmana po zajmovima za stambeno finansiranje

Vlada Republike Srpske donijela je danas, na 8. sjednici u Banjaluci, Prijedlog pravila plasmana po zajmovima za stambeno finansiranje.

Novim pravilima za stambene kredite predviđeno je smanjenje kamatnih stopa za korisnike i to:

za beneficiranu grupu sa 3,6 odsto na 2,49 odsto

za porodice sa troje djece sa 4,0 odsto na 2,99 odsto

za mlade bračne parove sa 3,0 odsto na 2,99 odsto

za bračne parove sa visokom stručnom spremom sa 4,0 odsto na 3,99 odsto

za porodice sa jednim ili dvoje djece sa 4,2 odsto na 3,99 odsto

Proširena je kategorija korisnika i to na način da za stambene kredite mogu aplicirati i bračni parovi kod kojih je jedno ili oboje starije od 35 godina bez obzira na stručnu spremu i činjenicu da li imaju djecu. Do sada su za stambene kredite mogli aplicirati samo bračni parovi koji imaju visoku stručnu spremu ili imaju djecu.

Novim pravilima za stambeno finansiranje povećana je starosna granica korisnika koji spadaju u mlade bračne parove i to sa 30 na 35 godina čime su u potpunosti usklađena sa pronatalitetnom politikom Vlade Republike Srpske odnosno Ministarstva porodice, omladine i sporta.

Izvršeno je povećanje maksimalnog iznosa sredstava za kupovinu i izgradnju prve stambene jedinice sa 170 na 200 hiljada KM te povećanje maksimalnog iznosa sredstava za proširenje stambene jedinice sa 75 na 100 hiljada KM.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o turizmu.

Osnovni razlog za donošenje novog Zakona o turizmu leži u potrebi za potpunim i sistematičnim uređenjem oblasti turizma u Republici Srpskoj, kako bi se stvorio moderan i stimulativan pravni okvir usklađen sa savremenim kretanjima na globalnom turističkom tržištu.

Prilikom izrade novog teksta Prijedloga zakona, Ministarstvo trgovine i turizma rukovodilo se potrebom da se na sveobuhvatan i precizan način uredi oblast turističkih agencija, proširenja kruga korisnika turističkih vaučera i na strane državljane, a sve u cilju ostvarivanja strateških ciljeva u turizmu Republike Srpske koji su definisani u Strategiji razvoja turizma i u ostalim strateškim i planskim dokumentima u turizmu. Prijedlog zakona ima za cilj da preuzme i sublimira sva ranija rješenja koja su se u praksi pokazala kao efikasna i korisna, što znači da se neće napuštati ono što je funkcionisalo, već će se to integrisati u novu zakonsku strukturu. Na taj način se osigurava kontinuitet u pozitivnim praksama i izbjegava nepotrebno eksperimentisanje, sa već provjerenim modelima.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj.

Izmjenama i dopunama ovog zakona pravo na besplatnu pravnu pomoć u sačinjavanju svih vrsta pismena ostvaruju lica koja ispunjavaju kriterijume propisane ovim zakonom, koriguju se odredbe koje se odnose na postupke u kojima se ne može odobriti ostvarivanje besplatne pravne pomoći, način postupanja Centra prilikom odlučivanja o novom zahtjevu, detaljnije se razrađuju odredbe koje se odnose na postupanje Centra u slučaju kada bi postupanjem Centra mogao isteći rok u kome podnosilac zahtjeva ima pravo na preduzimanje radnje u postupku pred sudom, upravnim i drugim nadležnim organom u kojem traži zastupanje Centra, te da je direktor Centra u tom slučaju dužan da odluči rješenjem o zahtjevu u roku od tri dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Takođe, dopunama ovog Nacrta zakona uređuju se slučajevi kada se ne odobrava besplatna pravna pomoć, te načini prestanka besplatne pravne pomoći.

Dopunama ovog zakona proširuje se krug lica koja po kriterijumu ličnog svojstva ostvaruju pravo na besplatnu pravnu pomoć, a to su korisnici dodatka za pomoć i njegu drugog lica, žrtve nasilja u porodici u bračnim i porodičnim postupcima i žrtve seksualnog nasilja u postupcima zaštite žrtve. Razlog donošenja ovih izmjena i dopuna je i dodatno usaglašavanje sa propisima kojima se uređuje zaštita od nasilja u porodici i propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite.

Vlada Republike Srpske danas je usvojila informacije o potrebi finansiranja projekata iz sredstava Javnih investicija na području četiri lokalne zajednice u Republici Srpskoj: Kozarskoj Dubici, Novom Gradu, Šipovu i Osmacima.

Ministarstvo finansija je, na osnovu zahtjeva navedenih opština koje su se obratile za podršku Vlade Republike Srpske, pripremilo informacije sa prijedlogom zaključka za finansiranje projekata, za koje je u Budžetu Republike Srpske na poziciji „Javne investicije“ potrebno izdvojiti 6,4 miliona KM.

Opština Kozarska Dubica zatražila je podršku za projekte: sanacija sportske dvorane, proširenje gradskog groblja, rekonstrukcija Vidovdanske ulice i rekonstrukcija krova na objektu „Stari Stup“. Ukupna vrijednost navedenih projekata koji će u skladu sa mogućnostima biti podržani je 1,5 milion KM.

Usvojena je i informacija o podršci infrastrukturnim projektima u opštini Novi Grad. Ova opština predložila je projekte vrijedne 2,8 miliona KM. U skladu sa zahtjevom opštine Novi Grad predviđeno je proširenje vodovodne mreže, izgradnja vodovodnog sistema Mraovac u mjesnim zajednicama Mala Novska Rujiška i Kršlje, izgradnja mosta na rijeci Japrici i rekonstrukcija pristupne saobraćajnice. Planirana je i rekonstrukcija sistema odvodnje podzemnih voda, sistema oborinske i fekalne kanalizacije i školskog dvorišta JU Osnovna škola „Sveti Sava“ Novi Grad, te sanacija i rekonstrukcija prepumpne stanice "Grad" - 2. faza.

U usvojenoj informaciji opština Šipovo je ocijenila da je veoma značajan strateški i razvojni projekat asfaltiranja i rekonstrukcije lokalnih puteva ukupne vrijednosti 1,6 miliona KM.

Vlada Republike Srpske danas je usvojila Konsolidovani godišnji izvještaj o uspostavljanju i razvoju interne finansijske kontrole u javnom sektoru Republike Srpske za 2025. godinu koji pokazuje stanje i napredak u uspostavljanju efikasnog finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije u subjektima javnog sektora.

U izvještajnom periodu nastavljen je razvoj internih kontrola, unapređenje procesa upravljanja rizicima i razvoja funkcije interne revizije.

Stoga je predložen nastavak aktivnosti na digitalizaciji, jačanju interne revizije i dosljednoj primjeni međunarodno prihvaćenih standarda kontrole i interne revizije.

Ukupno posmatrano sistem internih kontrola u 2025. godini pokazuje trend postepenog unapređenja i veće institucionalne odgovornosti na nivou javnog sektora Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja poštanskih usluga u Republici Srpskoj za period 2026-2028. godine.

Strategija definiše strateške ciljeve i prioritete razvoja poštanskih usluga, te načine njihovog ostvarivanja u narednom sedmogodišnjem periodu i to: unapređenje institucionalnog i pravnog okvira za razvoj poštanskih usluga; osiguranje ekonomski održive univerzalne poštanske usluge u skladu sa potrebama građana i društva, te razvoj novih poštanskih usluga u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na Plan utroška sredstava za period 01.01. do 30.06.2026. godine, na poziciji Tekući grantovi udruženjima od javnog interesa, u iznosu od 132.250,00 KM.

Sredstva iz ove Odluke raspoređuju se: Savezu distrofičara Republike Srpske, Banja Luka, Savezu slijepih Republike Srpske, Banja Luka, Savezu paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida Republike Srpske, Savezu udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Banja Luka, Savezu društava dobrovoljnih davalaca krvi Republike Srpske, Trebinje, Savezu za rijetke bolesti Banja Luka, Udruženju za pomoć licima sa autizmom „Djeca svjetlost“ Banja Luka i Savezu gluvih i nagluvih Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na Plan utroška sredstava za period 01.01. do 30.06.2026. godine, na poziciji Tekući grant humanitarnim organizacijama i udruženjima, u iznosu od 435.000,00 KM.

Sredstva iz ove Odluke raspoređuju se: Crvenom krstu Republike Srpske, Udruženju „Iskra“ roditeljska kuća, Organizaciji amputiraca UDAS Republike Srpske, te Udruženju dijaliziranih, transplantiranih i hroničnih bubrežnih bolesnika Republike Srpske.