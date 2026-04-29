FBI nije utvrio ko je pucao na agenta Tajne službe

Federalni biro za istrage /FBI/ još nije utvrdio ko je pucao na agenta Tajne službe SAD tokom incidenta u hotelu gdje se u toku bila večera dopisnika Bijele kuće sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom, objavila je mreža "Em-Es nau", pozivajući se na neimenovane izvore bliske istrazi.

Izvori navode da FBI navodno nije uspio da pronađe fragment koji je probio pancir oficira Tajne službe, zbog čega istražioci ne mogu sa sigurnošću da kažu da li je naoružani napadač pucao na agenta ili je povredu zadobio na bilo koji drugi način.

Službenici za sprovođenje zakona na licu mjesta vjeruju da je osumnjičeni Kol Tomas Alen /31/ pucao na agenta Tajne službe iz sačmarice.

Američki državni tužilac Tod Blanš rekao je novinarima u ponedjeljak, 27. aprila, da je provjera sačmarice pokazala da je ispaljen hitac, ali da oružje nakon toga nije ponovo napunjeno.

Pucnji su odjeknuli u hotelu "Vašington hilton" u subotu uveče, 25. aprila, u vrijeme svečane večere dopisnika Bijele kuće sa članovima administracije SAD. Svi prisutni su evakuisani, uključujući Trampa i njegovu suprugu Melaniju Tramp. Osumnjičeni je brzo pritvoren.

Napadač Kol Tomas Alen iz Kalifornije radio je kao nastavnik i razvijao je kompjuterske igrice.

Alen nije imao prethodni krivični dosije i nije bio na radaru vašingtonske policije.

On je optužen po tri tačke optužnice, uključujući pokušaj ubistva predsjednika.

(SRNA)