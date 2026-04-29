Rusija neće izaći iz OPEK-a

Rusija ne namjerava da napusti OPEK+, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- To je format koji ipak omogućava da se značajno, da tako kažem, umanje ovakva kolebanja na energetskim tržištima i omogućava stabilizaciju tih tržišta - objasnio je Dmitrij Peskov.

Govoreći o odluci Ujedinjenih Arapskih Emirata da izađu iz naftnog kartela, Peskov je rekao: "To je suverena odluka Ujedinjenih Arapskih Emirata i mi se prema tome odnosimo s poštovanjem."

Moskva računa na nastavak produktivnih, konstruktivnih i efikasnih kontakata sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, uključujući i saradnju u okviru energetskog dijaloga.

Kako su vlasti Emirata objasnile dan ranije, izlazak iz OPEK-a omogućiće im da povećaju proizvodnju nafte, jer na njih više neće važiti ograničavajuće kvote kartela.

OPEK je udruženje zemalja izvoznica nafte, osnovano 1960. godine. Organizacija kontroliše kvote proizvodnje kako bi uticala na svjetske cijene nafte.

Pored Ujedinjenih Arapskih Emirata, u organizaciju ulaze Alžir, Ekvatorijalna Gvineja, Gabon, Iran, Irak, Kuvajt, Libija, Nigerija, Republika Kongo, Saudijska Arabija i Venecuela.

