Savjet doktora: Ove greške izbjegavajte prilikom putovanja avionom

Putovanje avionom je većini ljudi rutina. Smještate se na svoje sjedište, vežete pojas i čekate polijetanje. Ali za ljekarku hitne medicine Anitu Patel postoje nekoliko ključnih koraka koje ona preduzima prije svakog leta kako bi zaštitila sebe i svoju porodicu.

Najprljavije površine u avionu koje putnici zanemaruju

Doktorica Patel upozorava da su sklopivi stolovi u avionu među najprljavijim površinama. Na njima se jede, pije i čita, a djeca ih ponekad, kako kaže, čak i ližu. Zato ona nikada ne ulazi u avion a da ih prethodno ne dezinfikuje.

"Svi vidimo kako ekipe za čišćenje ulaze u avion čim mi izađemo. Njihovo vrijeme je ograničeno i jednostavno ne stignu da prebrišu svaki stočić", objasnila je.

"Čim sjednem, odmah antibakterijskim maramicama prebrišem stočić", kazala je.

Na tim površinama, upozorava, mogu se naći razne bakterije, virusi i mikroorganizmi koji izazivaju probavne tegobe.

"Niko ne želi da započne putovanje povraćanjem i prolivom", rekla je.

Koliko dugo virusi i bakterije opstaju na površinama

Dodala je da mnogi virusi mogu da prežive na površinama dugo vremena, a neke bakterije i satima. Na primjer, virusi prehlade mogu opstati do sedam dana, grip do 48 sati, a virus koji izaziva KOVID-19 od nekoliko sati do nekoliko dana.

Pošto ne postoje jasna pravila koja bi avio-kompanijama nalagala koliko često moraju da čiste te površine, odgovornost je u velikoj mjeri na putnicima.

Jedno manje istraživanje pokazalo je da su sklopivi stolovi najprljavije mjesto u avionu ili aerodromu, sa gotovo dvostruko više bakterija od sljedećeg najprljavijeg mjesta, slavina na fontanama za vodu na aerodromu.

"Prvih nekoliko minuta nakon što sjednete su ključni. Ako tada ne prebrišete stočić, propuštate najbolji trenutak, posebno ako imate malu djecu koja stalno stavljaju ruke u usta", poručila je Patel, dodajući da briše sve površine oko sebe i svoje porodice, uključujući i kopču za otvaranje stola.

Zaštita od UV zračenja tokom leta

Osim dezinfekcije, Patel ističe i važnost zaštite od sunca. Mnogi nisu svjesni jačine UV zraka na velikim visinama.

"Sunčeva svjetlost, koja djeluje prijatno visoko u vazduhu, zapravo je štetnija nego na zemlji", objasnila je, preporučujući nanošenje kreme za sunčanje prije svakog ljeta.

Iako roletne na prozorima pružaju određenu zaštitu, one ne blokiraju u potpunosti štetno UV zračenje koje se povezuje sa oštećenjem kože.

"Svoje sjedište možete donekle da kontrolišete, ali ne i sjedišta oko sebe", napomenula je, dodajući da bi, da je "organizovanija", u plan putovanja uključila i zaštitnu odjeću.

Male navike koje povećavaju bezbjednost u avionu

Patel je naglasila i važnost vezivanja sigurnosnog pojasa. Kaže da su ona i njena djeca vezani kad god sjede u avionu, čak i kada to nije obavezno. Ističe da su male mjere opreza važne za zaštitu putnika i porodice.

Ipak, dodaje da ove mjere ne bi trebalo da izazivaju stres, posebno tokom odmora.

"Nije cilj savršenstvo, već da uradite najbolje što možete", zaključila je Patel, prenosi b92.