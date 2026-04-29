Pitbul napao vlasnicu: Morali joj amputirati nogu, i dalje je u životnoj opasnosti

Žena je teško povrijeđena i nalazi se u bolnici nakon što ju je napao njen pitbul u Baranu na ostrvu Iskia.

Napad se dogodio u kući ili njenoj neposrednoj blizini, dok je žena prilazila psu kako bi mu dala hranu. Njen partner, drugi vlasnik psa, u tom trenutku nije bio prisutan jer je bio hospitalizovan.

Intervencija i amputacija noge

Iz još uvijek nerazjašnjenih razloga, pitbul ju je napao izuzetnom žestinom. Njeni krici su upozorili komšije, nakon čega su na lice mjesta stigli hitna pomoć i policija. Kako bi zaustavili napad i omogućili spasavanje, policajci su bili primorani da usmrte psa, prenosi tg24.

Žena je hitno prevezena u bolnicu "Anna Rizzoli" u Laco Ameno, gdje je operisana.

Zbog teških povreda ljekari su morali amputirati lijevu nogu. Pacijentkinja je i dalje u životnoj opasnosti.

Raniji incidenti

Prema lokalnim navodima, i ranije su zabilježeni slični slučajevi u kojima su vlasnici bili povrijeđeni od strane istog psa ili drugih pasa koje su držali. Istraga je u toku kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.

(Radio Sarajevo)