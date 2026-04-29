Pitbul napao vlasnicu: Morali joj amputirati nogu, i dalje je u životnoj opasnosti

Autor:ATV
Komentari:0
Žena je teško povrijeđena i nalazi se u bolnici nakon što ju je napao njen pitbul u Baranu na ostrvu Iskia.
Napad se dogodio u kući ili njenoj neposrednoj blizini, dok je žena prilazila psu kako bi mu dala hranu. Njen partner, drugi vlasnik psa, u tom trenutku nije bio prisutan jer je bio hospitalizovan.
Nauka i tehnologija
Šok otkriće iz Černobilja: Vukovi razvili otpornost na rak
Iz još uvijek nerazjašnjenih razloga, pitbul ju je napao izuzetnom žestinom. Njeni krici su upozorili komšije, nakon čega su na lice mjesta stigli hitna pomoć i policija. Kako bi zaustavili napad i omogućili spasavanje, policajci su bili primorani da usmrte psa, prenosi tg24.
Žena je hitno prevezena u bolnicu "Anna Rizzoli" u Laco Ameno, gdje je operisana.
Zbog teških povreda ljekari su morali amputirati lijevu nogu. Pacijentkinja je i dalje u životnoj opasnosti.
Scena
Jodžir se usred skandala obratio Dari Bubamari: ''Ovako sam gledao u tebe''
Prema lokalnim navodima, i ranije su zabilježeni slični slučajevi u kojima su vlasnici bili povrijeđeni od strane istog psa ili drugih pasa koje su držali. Istraga je u toku kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.
(Radio Sarajevo)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Banja Luka
3 h0
Gradovi i opštine
3 h0
Svijet
3 h0
Hronika
3 h0
Najnovije
Trenutno na programu