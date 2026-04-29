Pitbul napao vlasnicu: Morali joj amputirati nogu, i dalje je u životnoj opasnosti

29.04.2026 10:30

Питбул пас
Foto: Efrem Efre/Pexels

Žena je teško povrijeđena i nalazi se u bolnici nakon što ju je napao njen pitbul u Baranu na ostrvu Iskia.

Napad se dogodio u kući ili njenoj neposrednoj blizini, dok je žena prilazila psu kako bi mu dala hranu. Njen partner, drugi vlasnik psa, u tom trenutku nije bio prisutan jer je bio hospitalizovan.

Nauka i tehnologija

Šok otkriće iz Černobilja: Vukovi razvili otpornost na rak

Intervencija i amputacija noge

Iz još uvijek nerazjašnjenih razloga, pitbul ju je napao izuzetnom žestinom. Njeni krici su upozorili komšije, nakon čega su na lice mjesta stigli hitna pomoć i policija. Kako bi zaustavili napad i omogućili spasavanje, policajci su bili primorani da usmrte psa, prenosi tg24.

Žena je hitno prevezena u bolnicu "Anna Rizzoli" u Laco Ameno, gdje je operisana.

Zbog teških povreda ljekari su morali amputirati lijevu nogu. Pacijentkinja je i dalje u životnoj opasnosti.

Јован Радуловић Јоџир

Scena

Jodžir se usred skandala obratio Dari Bubamari: ''Ovako sam gledao u tebe''

Raniji incidenti

Prema lokalnim navodima, i ranije su zabilježeni slični slučajevi u kojima su vlasnici bili povrijeđeni od strane istog psa ili drugih pasa koje su držali. Istraga je u toku kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.

(Radio Sarajevo)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Вода чаша

Banja Luka

Pripremite zalihe: Ovi dijelovi Banjaluke danas bez vode

3 h

0
Змија

Gradovi i opštine

Nepozvan gost na proslavi: Porodica iz Mostara zatekla jeziv prizor u kući

3 h

0
Сунце у пустињи.

Svijet

Ova godina bi mogla biti toplija od prethodne

3 h

0
Унук насмрт претукао баку, осуђен на обавезно лијечење на психијатрији

Hronika

Unuk nasmrt pretukao baku, osuđen na obavezno liječenje na psihijatriji

3 h

0

Više iz rubrike

Сунце у пустињи.

Svijet

Ova godina bi mogla biti toplija od prethodne

3 h

0
Путин: Кијев сваког дана губи дио територије па се фокусирао на тероризам

Svijet

Putin: Kijev svakog dana gubi dio teritorije pa se fokusirao na terorizam

3 h

0
Болница преглед

Svijet

Pala u komu tokom kozmetičkog zahvata: Preminula nakon 10 dana

4 h

0
Председник Доналд Трамп слуша током догађаја о приступачности здравствене заштите у Овалном кабинету Беле куће, у четвртак, 23. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Mediji: Tramp naložio dugotrajnu blokadu Irana

5 h

1

  • Najnovije

13

15

Stambeni krediti za stanovništvo imaće direktni plasman preko IRB-a

13

14

Tijelo žene spalio u ZOO vrtu?

13

08

Na braću ispalio 30 metaka, osuđen na tri i po godine zatvora

13

08

Majka skočila u rijeku da spasi sina: Ljekari joj se bore za život

13

05

Preminuo Ilija Stevančević

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner