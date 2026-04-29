Na braću ispalio 30 metaka, osuđen na tri i po godine zatvora

Vrhovni sud Republike Srpske povećao je kaznu M.K. iz Nevesinja i osudio ga na tri i po godine zatvora jer je iz automatske puške ispalio rafal prema braći J.B. i B.B. koje, srećom, nije pogodio.

Prvostepenom presudom Okružnog suda u Trebinju M.K. je bio osuđen na godinu i po dana zatvora. Međutim, u žalbenom postupku sud je uvažio žalbu tužilaštva, dok je žalbu odbrane odbio kao neosnovanu.

Uvažena žalba tužilaštva

”Prvostepena presuda je preinačena u odluci o kazni. Optuženom je za krivično djelo izazivanje opšte opasnosti izrečena kazna od tri godine zatvora, dok je za nedozvoljenu proizvodnju i promet oružja osuđen na osam mjeseci zatvora. Kazne su objedinjene u jedinstvenu kaznu zatvora od tri godine i šest mjeseci”, saopštio je Okružni sud u Trebinju.

Sakiro se iza štale i otvorio rafalnu paljbu

Cijeli slučaj odigrao se 19. aprila oko 12.40 časova u mjestu Udrežnje, zaseok Guberaš kod Nevesinja. Optuženi je iza ćoška svoje štale sačekao braću B.B. i J.B. i iz automatske puške prema njima je rafalno ispalio 30 metaka. Tokom pucnjave braća su krenula da bježe niz put i uspjeli su da nađu zaklon iza svog parkiranog kamiona. Potom su se odvezli u policiju i prijavili cijeli slučaj.

Napadač je pronađen i uhapšen u roku od sat vremena. Vrijeme provedeno u pritvoru od 19. aprila do 18. decembra 2023. godine uračunato mu je u kaznu.