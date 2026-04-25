''Mimo zakona iz budžeta Banjaluke potrošeno 60 miliona KM''

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković tvrdi da je gradonačelnik Draško Stanivuković mimo zakona trošio novac iz budžeta grada.

"Prema našim izvještajima o izvršenju gradskog budžeta, više od 60 miliona KM budžetskih sredstava potrošeno je nenamjenski. To su zajedno sa izvještajem iz 2024. godine dokumenti koji pokazuju da je gradonačelnik Banjaluke mimo zakona trošio sav taj novac", istakao je Ninković u podkastu Srne.

Ninković je rekao da će, kada bude dostavljen konsolidovani izvještaj o izvršenju gradskog budžeta za 2025. godinu, biti poznato koliko je ukupno dugovanje grada.

On je rekao da nije zadovoljan radom gradske administracije koju predvodi Stanivuković, ističući da se nešto mora mijenjati kako bi Banjaluka krenula naprijed.

"Gradska administracija je na vlasti šestu godinu zaredom. Nismo sigurni da će ono što piše u budžetu biti i realizovano", ukazuje Ninković.

Predsjednik Skupštine grada kaže da u posljednje dvije do tri godine u gradskom parlamentu nisu imali program zajedničke komunalne potrošnje i da odbornici nisu mogli čak amandmanski da utiču na taj dokument.

Ninković ukazuje da nije bilo ni kalendara turističkih manifestacija i mnogo čega što se ranije podrazumijevalo da bude razmatrano i što je činilo svaku gradsku upravu transparentnom da se zna gdje se trošio i na šta je planiran gradski novac.

On je naveo da je bivši gradonačelnik Igor Radojičić ostavio određeni suficit u gradskom budžetu koji je u prve dvije godine mandata Stanivukovića potrošen, te istakao da pretpostavlja da je novac otišao na kićenje grada i na sve budžetski nepredviđene stvari.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PRIORITET, A NE ŠETALIŠTA

On je rekao da nije protiv gradnje šetališta i nekih parkova, ali da to u ovom trenutku nisu prioriteti grada Banjaluka, već potrebe ljudi u banjalučkim mjesnim zajednicama koje se odnose na komunalnu infrastrukturu - da se riješi voda, kanalizacija, put...

"U banjalučkom naselju Lauš, koje je samo dva do tri kilometra od centra grada imate urušenu ulicu i odron koji se ne rješava godinu dana", istakao je Ninković.

On je naveo da su velike potrebe građana u banjalučkim naseljima Bronzani Majdan, Stratinska i Kmećani, ali da su gradonačelnik i njegova administracija posljednji put 2020. godine posjetili ova naselja kada su koristili krave i sijeno od mještana za svoj spot.

HRONIČNI NEDOSTATAK NOVCA U GRADSKOJ KASI UGROŽAVA JAVNU HIGIJENU

Ninković je rekao da gradska vlast nije platila plakete za Dan grada firmama u zadnje dvije godine, dodajući da grad preduzeću "Čistoća" duguje četiri miliona KM za izvršenje poslova javne higijene koja se sada pokušava naplatiti preko leđa građana.

"Hronični nedostatak novca u Gradskoj upravi Banjaluke grožava javnu higijenu, saobraćajnice i investicije na području Banjaluke. Plate radnicima u Gradskoj upravi nisu povećavane i jedva se došlo do sporazuma između dječijih vrtića i gradske uprave", napomenuo je Ninković.

TRAMVAJI I DRUGE ŠARENE LAŽE GRADONAČELNIKA

Komentarišući najavu Stanivukovića o pokretanju nekih kapitalnih projekata na području Banjaluke poput tramvaja u gradskom saobraćaju do kraja godine, te izgradnje mosta u naselju Dolac i hotela "Palas", Ninković kaže da su to šarene laže kojim gradonačelnik pribjegava pred svaku predizbornu kampanju, jer nema novca za sve što je zamislio.

Ninković je rekao da su svi projekti koji su završeni u gradu realizovani novcem Republike Srpske, te kao ilustraciju naveo centralni spomenik poginulim borcima Republike Srpske, most u Česmi, obnovu kuće Milanovića, kružni tok kod Kampusa.

GRAĐANI NE TREBA DA PLAĆAJU PARKING, NAPLATA NEZAKONITA

Predsjednik Skupštine grada izjavio je Srni da Banjalučani ne treba da plaćaju parking jer, kako je naveo, trenutna naplata nije u skladu sa zakonom i odlukama nadležnih institucija.

"Ne treba da plaćaju parking, zato što je trenutna naplata parkinga potpuno

nezakonita i nije u skladu sa odgovarajućim zakonskim aktima koji bi mogli da budu na sudu u korist gradske uprave. Zbog toga jasno govorim da građani ne treba da plaćaju parking", rekao je Ninković u podkastu Srne.

On je podsjetio da je Ustavni sud Republike Srpske oborio odluku o naplati parkinga, naglasivši da gradonačelnik Banjaluke nije imao ovlašćenje da samostalno donosi odluke o povećanju cijena parkinga.

"Ustavni sud je to oborio i rekao - ne možete vršiti naplatu na takav način. A ne može ni gradonačelnik donijeti povećanje cijena bez Skupštine", naglasio je Ninković.

MORA SE FORMIRATI PREDUZEĆE KOJE ĆE NAPLAĆIVATI PARKING

Prema njegovim riječima, problem je dodatno produbljen činjenicom da naplatu vrši gradsko odjeljenje, što nije u skladu sa zakonom.

"Ne može odjeljenje vršiti naplatu, mora se formirati novo javno preduzeće koje će vršiti tu komunalnu uslugu, odnosno upravljati i naplaćivati parking", kaže Ninković.

On je istakao da je formiranje javnog preduzeća neophodno kako bi se obezbijedila transparentnost u trošenju novca od parkinga.

"Dakle, dajte da se formira javno preduzeće, da novac koji dolazi od građana, a na račun naplate parkinga bude transparentno utrošen", naglasio je Ninković, dodajući da je novac od naplate parkinga do sada išao u budžet i bivao trošen u razne namjene, i to netransparentno.

SREDSTVA OD PARKINGA MOGLA BITI USMJERENE U VRTIĆE

On je naveo da bi ta sredstva mogla biti usmjerena u rješavanje važnih problema u gradu, poput nedostatka kapaciteta u vrtićima, ili povećanja kapaciteta parkinga u Banjaluci, ali da gradonačelnik ne želi takav način naplate i upravljanja parkinzima.

"Dajte ljudi da svaka marka koja se prikupi od parkinga iz godine u godinu ide u izgradnju vrtića", poručio je Ninković.

Ninković je upozorio da gradska uprava može pokretati sudske postupke protiv građana, ali da ne postoji pravni osnov za naplatu parkinga.

"Ne može ih niko kazniti, ne može ih niko natjerati da plate parking. Oni mogu da pokrenu određene sudske radnje, gradska uprava, ali će ih 100 odsto izgubiti jer ne postoji nijedan dokument koji može na sudu biti dokaz da je gradska uprava radila po zakonu. Definitivno vas niko ne može kazniti", istakao je Ninković.