Ovi dijelovi Banjaluke danas bez struje

Pojedini dijelovi najvećeg grada Republike Srpske Banjaluke danas, 25. aprila, će biti bez električne energije., najavljeno je iz preduzeća "Elektrokrajina".

Naime, kako navode iz “Elektrokrajine” u periodu od pet sati do 5.15 bez struje će biti dijelovi naselja Centar, Nova varoš, Kočićev vijenac, Paprikovac, Petrićevac i Lauš, a od osam sati do 14 časova isključenja su najavljena i u dijelovima naselja Tunjice i Zalužani.

Električne energije u Banjaluci neće biti zbog najavljenih radova.