Уживајте у сунцу док можете: Ево када се враћају хладноћа и снијег

Аутор:

АТВ
25.04.2026 09:55

Викенд пред грађанима региона донијеће право прољећно вријеме - сунчано, умјерено топло и без падавина, уз високе температуре, али и свјежа јутра и вечери.

Српски метеоролог Недељко Тодоровић истакао је гостујући у емисији "Пулс Србије" на "Курир" телевизији да нас очекују идеални прољећни дани, али уз одређене температурне осцилације.

"Током наредна два дана суботе и недјеље имаћемо право прољећно време како га грађани замишљају. Биће умерено топло и сунчано, са максималним температурама између 18 и 23 степена, у зависности од мјеста и надморске висине", рекао је метеоролог.

Он је упозорио да ће јутра и вечери ипак бити свјежи.

"У јутарњим и вечерњим сатима још увијек ће бити свјежине, па је потребна мало топлија гардероба у том дијелу дана. Слаб мраз је могућ, али само локално и краткотрајно. У раним јутарњим сатима, између пет и шест степени, може се појавити благи минус, до минус један или два степена, и то углавном у котлинама и брдско-планинским предјелима", каже Тодоровић

Од 28. априла падавине

Стабилно вријеме без кише задржаће се током викенда, док се промјена очекује већ почетком наредне седмице.

"У недјељу увече почиње да пристиже хладнији ваздух, па ће се већ у понедјељак осетити пад температуре и доћи ће до наоблачења, али без падавина тог дана", рекао је Тодоровић.

Прве падавине најављује за средину наредне недјеље.

"Између уторка и сриједе, 28. и 29. априла, очекује се слаба киша локалног карактера, уз даљи пад температуре. Такав, свежији тип времена задржаће се и наредних дана. Од 28. и 29. априла па до почетка маја биће промјењиво, свјежије вријеме, мјестимично са кишом или краткотрајним пљусковима, али без већих количина падавина".

Говорећи о расподјели кише, наглашава да она неће бити равномјерна.

"Један дан ће више падати на сјеверу, други на југу, али то ће бити локалне појаве, неће у исто вријеме падати у цијелој Србији", рекао је.

Могућ и снијег у планинским крајевима

У планинским крајевима могућ је и повратак зимских услова.

"У тим данима, у вишим предјелима, изнад 1200 до 1300 метара, може пасти и снијег, уз формирање мањег сњежног покривача, што је за то доба године сасвим нормално", додаје метеоролог.

Ипак, у нижим крајевима мраз је мало вјероватан.

"Због облака и вјетра, који спречавају јаче хлађење приземног слоја ваздуха, у нижим предјелима је мала вјероватноћа за мраз".

Стабилизација времена и нови пораст температуре очекују се тек почетком маја.

"Негдје од 4. или 5. маја следи топлије вријеме и више сунчаних интервала, али уз могућност краткотрајних поподневних пљускова", закључио је Недељко Тодоровић.

