"Nenadoknadivo za naše generacije": Kako je ekocid na obali Vrbasa za Stanivukovića "samo jedna vrba"?

Dok Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković uporno tvrdi da je tokom bespravne sječe stabala stradala samo "jedna vrba", stručnjaci upozoravaju da je ekocid na obali Vrbasa napravio štetu nenadoknadivu za naše generacije.

Biodiverzitet Vrbasa je zbrisan, a za njegovu obnovu, prema riječima stručnjaka, biće potrebne decenije.

Igor Kalaba iz Centra za životnu sredinu jasan je u svojoj ocjeni ovo nije samo ekološki, već i emotivni udarac za sve građane.

"Ovo je nenadoknadivo za ove generacije. Vrbas je živ u srcima građana, a ovom sječom uništena su mrijestilišta i skloništa za brojne organizme u narednih 20 godina", upozorava Kalaba.

Da stvar bude gora, iza rušenja stabala krije se, po svemu sudeći, potpuni pravni haos. Opozicija u gradskom parlamentu upozorava da se dokumentacija krije od očiju javnosti. Igor Mandić, odbornik Liste za pravdu i red, otkriva šokantne podatke o radovima na potezu od Švedske plaže do plaže Vrućica.

"Znamo da je Centar za životnu sredinu putem suda dobio presudu, ali im građevinska dozvola još uvijek nije dostavljena na uvid. Nezvaničnim kanalima uspio sam doći do te famozne dozvole za radove na Vrućici, iz koje se vidi da su oni počeli prije kompletiranja dokumentacije. Problematično je i to što ovakvu dozvolu može izdati samo nadležno ministarstvo. Iz perspektive biologije i ekologije, Vrbas će biti grubo narušen, a ova posljednja sječa je samo jedan od primjera", poručuje Mandić.

U svom prepoznatljivom maniru, gradonačelnik Banjaluke pokušao je minimizirati razmjere katastrofe. Dok javnost bruji o uništenju obale, Stanivuković nehajno tvrdi da je "stradala samo jedna vrba".

"Mi smo rekli da se radi o jednoj vrbi, ostalo je bagrenje koje se vodi kao granje", izjavio je tada Stanivuković, obećavajući transparentnost koja je, kao i mnogo puta do sada, izostala.

Gdje su odgovori?

Podsjetimo, Centar za životnu sredinu tražio je hitno postupanje i jasno definisanje krivca. Ko je sjekao? Po čijem nalogu? Koliko su građani platili uništenje sopstvenog grada?

Iako je gradonačelnik tvrdio da „nemaju šta da kriju“, informacije su i dalje pod ključem. Banjalučanima je ostala ogoljena obala i gorak ukus u ustima, dok Gradska uprava nastavlja da Vrbas tretira kao poligon za svoje sumnjive projekte.