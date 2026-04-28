Sve više građana se isključuje sa gradskog grijanja: Šta će biti sa onima koji ostanu?

Povećanje cijene grijanja neće povećati prihode, samo će smanjiti broj korisnika, a oni koji se moraju grijati iz Eko toplane će plaćati enormno visoke račune, rekao je Goran Maričić predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka.

"Stav Gradskog odbora SNSD-a je da mi ne možemo prihvatiti tu inicijativu da 52% poskupi grijanje. To je neprihvatljivo. Nije to samo jedini zahtjev koji smo dobili. Bio je zahtjev da se uplati po 5 miliona KM za svaki godinu kao subvencija ili grant od stane građana Banjaluke. Smatram da to nije prihvatljivo, pod broj jedan treba prvo vidjeti kako poslije datog plana, vidjeti šta je bilo od te inicijative i ponude kada je osnivana Eko toplana, gdje je u tom planu bilo predviđeno da će grad imati oko 2,5 miliona KM dobiti", rekao je Goran Maričić.

Pored poskupljena iz 2018, godine i 2023. godine, tražena su dodatna sredstva od građana Banjaluke, kaže Maričić.

"Poslovanje preduzeća treba prvo sagledati finansijski njihove izvještaje, bilanse i kako posluju. Skupštinska većina traži sve te izvještaje. Ako treba pomoći gradskoj toplani da građani imaju grijanje, svakako da grad može da dodijeli ta sredstva ali će ta sredstva dodijeliti na način da se izvrši dokapitalizacija tog javnog preduzeća, da učešće u kapitalu grada Banjaluka bude povećano, da građani ako daju nekome sredstva da se kapital njihov povećava", rekao je predsjednik Gradskog odbora SNSD-a.

Direktor Sarajevo gasa je najavio da će se izvršiti gasifikacija do Novog Grada što znači da će proći kroz Banjaluku, a očekivanja da su da će se za 14 dana izvršiti gasifikacija Banjaluke, kaže Maričić.

Gas jeftiniji od sječke

"Gas je dosta jeftiniji od sječke koja se sada koristi. Svaki mjesec oko 400 korisnika se isključi sa Eko toplane. Oni neće nikako povećati prihode već će smanjiti broj korisnika i oni koji ostanu će plaćati enormno visoke iznose račina. Mislim da je rješenja da se možda i kreditno zadužimo, da se izvrši rekonstrukcija toplovodne mreže jer je to isključivo u vlasništvu grada", rekao je Maričić.

Smanjenjem gubitaka u toplovodnoj mreži biće finansijsko bolje preduzeće i kvalitetnije isporučena energija što doprinosi i jeftinijem energentu, kaže Maričić.