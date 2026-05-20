Nestala mlada medicinska sestra Tea

У Загребу нестала медицинска сестра Теа Турина
Uzela je uniformu za posao i rano ujutro, oko 5.40, sjela u auto i zaputila se u Zagreb gdje radi kao medicinska sestra u KB Dubrava.

Tei Turini iz Volodera kraj Popovače od tada se izgubio svaki trag, a očajna porodica sada moli za bilo kakvu informaciju koja bi pomogla u njenom pronalasku.

Tea je rođena 1999. godine, visoka je 170 centimetara, ima smeđu kosu, a u trenutku nestanka odvezla se u bijelom “nisan noteu” registarskih oznaka KT 959 IU.

"Običan odlazak na posao pretvorio se u noćnu moru. Kod kuće je sve u redu, ona ima dijete od godinu i po. Uzela je medicinsku uniformu, skuvala kafu, stavila je u termos kao i obično i krenula. Ništa nije upućivalo da bi nešto učinila", rekla je njena majka.

Ako neko posjeduje bilo kakvu informaciju o Tei, neka pozove policiju. Takođe, informacije možete dostaviti i putem mejl adrese: nestali@nestali.hr.

