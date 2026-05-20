Tuga potresla srpski sport: Preminuo Miloš Medić

Rukometni klub Metalac iz Futoga objavio je kako je igrač i član njihovog kluba Miloš Medić "Meda" preminuo danas u 44. godini života.

Miloš Medić je bio deo kluba iz ovog vojvođanskog grada godinama unazad, a Metalac se od njega oprostio emotivnom porukom na društvenim mrežama.

"Rukometni klub Metalac Futog sa velikom tugom obavještava sve prijatelje kluba, navijače i sportsku javnost da nas je prerano napustio naš Meda. Njegov odlazak ostavio je neizmjernu prazninu u našem klubu, jer je bio više od prijatelja - bio je dio naše porodice, čovjek velikog srca, iskren oslonac i vjerni saborac u svim pobjedama i izazovima", napisali su iz Kluba.

Ovim putem izjavljujemo iskreno saučešće porodici, uz želju da u ovim teškim trenucima pronađu snagu i utjehu.

"Vrijeme i mjesto sahrane biće naknadno objavljeni", napisao je na društvenim mrežama Rukometni klub Metalac iz Futoga.

(Telegraf)