Tramp: Jedino pitanje je da li ćemo "završiti posao"

Iranska mornarica je nestala, nestalo je vazduhoplovstvo i jedino pitanje je da li će Sjedinjene Američke Države "završiti posao" ili će biti postignut mirovni sporazum.

"Moramo da otvorimo Ormuski moreuz. Dakle, daćemo još jednu šansu", rekao je Tramp, tokom obilaska američke Obalske straže, javlja Skaj njuz.

Tramp je istakao da će izraelski premijer Benjamin Netanjahu učiniti "šta god Tramp poželi".

On je ponovio da SAD ne smiju dozvoliti Iranu da napravi nuklearno naoružanje, kao i ostale poruke poput toga da njegova administracija navodno ima veliku podršku u ratu, da iranske vlasti žele da postignu sporazum, kao i da je američka vojska "snažno udarila" Iran.

Svijet Poznato kada počinje novi krug pregovora Irana i SAD-a

Prema njegovim riječima, u slučaju da Iran dostigne nuklearno naoružanje, to bi predstavljalo prijetnju Izraelu, a posljedično i Amerikancima u SAD.