Podignuta optužnica protiv Raula Kastra

20.05.2026 18:59

Бивши предсjедник Кубе Раул Кастро гледа у кубанску заставу током свог говора на догађају поводом 65. годишњице тријумфа револуције у Сантјагу, Куба, Јан. 1, 2024.
Optužnica protiv nekadašnjeg predsjednika Kube Raula Kastra podignuta je danas u Sjedinjenim Američkim Državama, prenio je danas Rojters pozivajući se na neimenovanog zvaničnika administracije američkog predsjednika Donalda Trampa.

Nije poznato na šta se tačno optužnica odnosi, ali povezana je sa obaranjem američkih aviona kojima su upravljale kubanske izbjeglice 1996. godine.

Prethodno je Tramp izjavio da SAD neće tolerisati "odmetničku državu" na kojoj se navodno obavljaju strane vojne, obaveštajne i terorističke operacije "na samo devedeset milja udaljenosti od američkog tla".

Kubanski predsjednik Migel Dijaz-Kanel rekao je u ponedjeljak da Kuba ne predstavlja prijetnju po SAD.

