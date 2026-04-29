Lidl priprema veliko širenje svojih jeftinih paketa za telefone: Stiže li i u BiH?

Jedan od najvećih maloprodajnih lanaca u svijetu, sa sjedištem u Njemačkoj, Lidl namjerava da postane ozbiljan konkurent tradicionalnim telekom operatorima u mobilnoj telefoniji.

Naime, kompanija se priprema da svoje jeftine pakete za mobilnu telefoniju učini dostupnim u više država. Iz kompanije su za poslovni list Financial Times (Financial Times) potvrdili da je riječ o istoj usluzi koju već nude u Njemačkoj, Austriji i Švajcarskoj.

Plan je da ovi paketi budu u prodaji u Lidlovim trgovinama u 30 država, među kojima su Francuska, Španija, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države.

Za sada nije poznato da li će Lidlove telekomunikacione usluge biti dostupne od početka njihovog poslovanja u Bosni i Hercegovini. Ova kompanija bi u Bosni i Hercegovini trebalo da počne s radom u narednih godinu dana.

Suština ovih paketa je u tome što se po povoljnim cijenama prodaju putem Lidlove aplikacije Lidl Plus (Lidl Plus), koja već ima više od 100 miliona korisnika širom svijeta. Njemački maloprodajni lanac nije jedini koji nudi ovakvu vrstu usluge s ciljem povećanja lojalnosti kupaca.

Švarc grupacija (Schwarz Group), u okviru koje posluje Lidl, odavno se ne bavi samo maloprodajom – aktivna je i u oblasti klaud računarstva (cloud computing), kibernetičke bezbjednosti i telekomunikacija.