Povlači se električni bicikl sa tržišta: Baterija može da eksplodira

Popularni električni bicikl hitno se povlači sa tržišta, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

Kako navode, riječ je o električnom biciklu FOREVER model Blaek 1940, sa litijumskom baterijom, oznakom D-022, 36V, nosivosti 18kg.

"Na obuhvaćenim proizvodima ne postoji dovoljan sistem zaštite baterije koji bi spriječio termičko pregrejavanje baterije. Ako se proizvod puni i ostavi bez nadzora preko noći, može doći do eksplozije baterije i izbijanja požara", piše na sajtu.

Dodaje se i da se proizvoda povlači sa tržišta i od potrošača radi uništenja.

Sproni model bicikla je poreklom iz Kine, a proizvođač je "VLN International Limited", Kina.

Uvoznik ovog spornog proizvoda je "SAI KANG" DOO, Pančevo, Svetozara Šemića bb, lokal G2.3, prenosi Blic.