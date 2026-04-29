Nožem jurio pripadnike jevrejske zajednice: Dvije osobe izbodene

Dvije osobe su danas izbodene nožem u Golders Grinu, dijelu sjevernog Londona sa velikom jevrejskom populacijom, a muškarca koji se sumnjiči za ovaj napad uhapsila je britanska policija, saopštio je Šomrim, organizacija za bezbjednost jevrejske zajednice.

Prema saopštenju organizacij, muškarac naoružan nožem trčao je glavnom ulicom, pokušavajući da napadne pripadnike jevrejske zajednice, prenosi Rojters. Policija je intervenisala i upotrijebila elektrošok kako bi obuzdala i uhapsila napadača. Tokom poslednjeg mjeseca, pripadnici britanskih službi za borbu protiv terorizma uhapsili su više od dvadeset ljudi u okviru istrage o napadima na objekte povezane sa Jevrejima, navodi agencija.

