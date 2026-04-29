Delegacija Republike Srpske sa ministrom energetike Amerike

29.04.2026 14:04

Помоћник министра за енергетику у Влади Републике Српске Милан Баштинац и директор Сектора за међународну сарадњу Инвестиционо-развојне банке Републике Српске Синиша Пепић присуствовали су у Дубровнику округлом столу.
Pomoćnik ministra za energetiku u Vladi Republike Srpske Milan Baštinac i direktor Sektora za međunarodnu saradnju Investiciono-razvojne banke Republike Srpske Siniša Pepić prisustvovali su u Dubrovniku okruglom stolu "Advancing Energy Corridors in the Three Seas Region", koji je organizovalo Ministarstvo energetike Sjedinjenih Američkih Država u okviru Samita Inicijative tri mora.

Okruglim stolom, posvećenim jačanju strateških energetskih koridora u regionu Tri mora, rukovodili su Kris Rajt, sekretar za energetiku Sjedinjenih Američkih Država, i Džošua Volc, specijalni izaslanik za globalnu energetsku integraciju pri Ministarstvu energetike SAD. U fokusu razgovora bili su unapređenje energetske infrastrukture, povećanje otpornosti sistema, regionalno povezivanje i stvaranje uslova za dugoročna ulaganja u energetski sektor.

Učešće na okruglom stolu predstavlja nastavak aktivnosti predstavnika Republike Srpske na Samitu Inicijative tri mora. Siniša Pepić je prethodnog dana bio učesnik panela posvećenog investicijama, regionalnoj saradnji i ulozi razvojnih finansijskih institucija u pokretanju investicionih projekata, gdje je predstavio potencijale Republike Srpske i ulogu Investiciono-razvojne banke Republike Srpske u podršci strateškim razvojnim inicijativama.

Tokom učešća na Samitu posebno je ukazano na razvojne potencijale Republike Srpske u oblasti energetike, infrastrukture i investicija, kao i na značaj novih ulaganja u proizvodne, prenosne i infrastrukturne kapacitete. Naglašeno je da Republika Srpska raspolaže značajnim energetskim resursima i da je otvorena za saradnju sa međunarodnim partnerima na projektima koji doprinose energetskoj bezbjednosti, ekonomskom razvoju i regionalnoj stabilnosti.

Милан Баштинац и Џон Гинкел
Milan Baštinac i Džon Ginkel

Na marginama Samita održan je i sastanak sa otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu Džonom Ginkelom. Tom prilikom, pomoćnik ministra Milan Baštinac zahvalio je na dosadašnjoj podršci Ambasade SAD i Ministarstva energetike SAD, ističući važnost nastavka konstruktivne saradnje u oblasti energetike i investicija.

Tokom sastanka postignuta je saglasnost o narednim koracima koji bi trebalo da doprinesu jačanju institucionalne saradnje, boljem pozicioniranju razvojnih projekata i pokretanju novog investicionog ciklusa u Republici Srpskoj.

Učešće predstavnika Republike Srpske na Samitu Inicijative tri mora i na okruglom stolu Ministarstva energetike SAD predstavlja važan korak u pozicioniranju Republike Srpske kao relevantnog partnera u regionalnim energetskim i investicionim inicijativama, kao i potvrdu opredjeljenja za razvoj projekata koji mogu doprinijeti većoj energetskoj sigurnosti, privrednom rastu i privlačenju novih investicija.

