Opasna prevara trese tržište polovnih automobila

29.04.2026 18:22

Илустрација - на фотографији се налази неколико половних аутомобила паркираних на ауто плацу
Hiljade vozača širom Evrope postaju žrtve sofisticirane prevare s kloniranim automobilima, u kojoj ukradena ili sporna vozila preuzimaju identitet potpuno legalnih, ostavljajući kupce bez novca i bez auta.

Mehanizam je jednostavan i vrlo opasan

Ukradeno vozilo ili ono s pravnim problemima preuzima identitet drugog, potpuno legalnog automobila. To znači da koristi njegove registracije, broj šasije (VIN) i dokumentaciju. Na prvi pogled sve odgovara, ali u stvarnosti dva automobila žive na tržištu s istim identitetom. Problem nastaje kada vlasti otkriju pravo stanje. U tom trenutku, automobil s lažnim identitetom se blokira, a kupac ostaje bez svega, najčešće i bez uloženog novca.

Na nivou Evropske unije nije poznat tačan broj takvih, kloniranih automobila, no sofisticirana prevara uzela je maha, piše ElPais, prenosi Jutarnji.hr.

Kako funkcioniše prevara?

Prevara s kloniranjem obično počinje ukradenim ili na neregularan način uvezenim automobilom. Tada mu se dod‌jeljuje identitet drugog, istog ili vrlo sličnog automobila: isti model, boja, pa čak i oprema. Prevaranti mijenjaju ili falsifikuju broj šasije (VIN), mijenjaju tablice i prodaju automobil s naizgled valjanom dokumentacijom.

Kupac, privučen povoljnom cijenom i naizgled normalnom transakcijom, kupuje automobil ne znajući da još jedan ‘original’ vozi s istim identitetom. U Evropi se ova vrsta prevare obično otkriva na policijskim kontrolama, tehničkim pregledima ili administrativnim postupcima, a kada se pojavi upozorenje, vozilo se automatski zadržava.

Jedan od najočitijih tragova je cijena. Ako je znatno ispod tržišne, budite sumnjičavi. Takođe je važno provjeriti da broj šasije odgovara na svim dijelovima vozila. Još jedan ključan detalj je zatražiti kompletan izvještaj o vozilu s kojim možete provjeriti istoriju vlasništva, eventualne terete, ranije nesreće ili moguća upozorenja. Takođe, obratite pažnju na manje detalje: razlike u završnoj obradi, dijelove koji ne odgovaraju verziji ili nepotpunu dokumentaciju.

Najvažnije od svega: izbjegavajte plaćanje bez garancija.

Transakcije bez ugovora, brze prodaje ili prodavači koji vrše pritisak jasni su znakovi rizika.

Šta učiniti ako ste već kupili „blizanca“?

Nakon kupovine, situacija se komplikuje. Iako se kupac smatra žrtvom, to ne sprečava posljedice. Prvo morate prijaviti situaciju, a nakon toga započinje sudski postupak u kojem se pokušava utvrditi porijeklo vozila i odgovornost prodavača. U mnogim slučajevima povrat novca zavisi od pronalaska prevaranta, što nije uvijek jednostavno. Zato je prevencija ključna.

Važno je znati da automobil ne smije biti u saobraćaju ako se potvrdi kloniranje. Iako je kupac nije kriv, automobil nije legalan za vožnju.

Iako je većina automobila u Evropi potpuno legalna, ovakve prevare pokazuju da rizik postoji. Digitalizacija i pristup informacijama poboljšali su bezbjednost, ali su i sofisticirali nove prevare. Zato je kupovina s oprezom i provjera svakog detalja i dalje neophodna.

prevara

prodaja auta

Evropa

kupovina

