Potvrđena kazna za atentatora na Fica: Cintula dobio 21 godinu zatvora

Autor:

ATV
29.04.2026 17:51

Јурај Цинтула у присуству полиције са лисицама на рукама
Foto: Tanjug / AP / Martin Baumann

Apelacioni sud Slovačke potvrdio je danas kaznu zatvora u trajanju od 21 godine za Juraja Cintulu koji je pokušao da izvrši atentat na slovačkog premijera Roberta Fica (Smer-SD).

Presuda Apelacionog suda, kojom je neznatno ispravljena pravna kvalifikacija koju je izrekao prvostepeni sud, postala je pravosnažna, a Cintula je proglašen krivim za izvršenje terorističkog napada, prenosi agencija TASR.

Specijalizovani krivični sud (STS) je prošle godine osudio Cintulu na 21 godinu zatvora zbog izvršenja terorističkog čina, ali Senat je tada naglasio da optuženi nije napao premijera kao građanina Republike Slovačke, već kao premijera, sa čijom politikom se nije slagao.

“Nisam namjeravao da ga ubijem”

Cintula je tokom suđenja pred prvostepenim sudom tvrdio da je namjeravao da povrijedi Fica samo kako bi ga spriječio da nastavi da obavlja funkciju premijera, ali nije namjeravao da ga ubije.

Priznao je da je za napad izabrao dan zasjedanja vlade u Handlovi, u regionu Trenčin u maju 2024. Kada se premijer približio pristalicama, Juraj je izvukao vatreno oružje i ispalio pet hitaca u premijera, nanijevši mu višestruke povrede.

Cintula se žalio na presudu, tvrdeći da nije imao namjeru da destabilizuje ni slovački ustavni poredak ni izvršnu vlast, prenosi Tanjug.

