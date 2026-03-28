Fico o sankcijama Rusiji: Ne računajte na podršku

ATV

28.03.2026

20:53

Фицо о санкцијама Русији: Не рачунајте на подршку
Foto: Tanjug/AP

Evropska komisija ne može da računa na podršku Slovačke 20. paketu sankcija Rusiji ako stane na stranu Ukrajine po pitanju nafte, izjavio je slovački premijer Robert Fico.

"Ako će Evropska komisija dati prednost Ukrajini u odnosu na Slovačku, onda može da zaboravi na podršku 20. paketu antiruskih sankcija ili našu spremnost da uradimo pola posla u brzom pristupanju Ukrajine Evropskoj uniji bez ispunjavanja neophodnih zahtjeva", rekao je Fico u video obraćanju na društvenim mrežama.

On je dodao da se pitanje obnavljanja protoka nafte cjevovodom "Družba", koji je Ukrajina zaustavila, ne tiče se samo Slovačke i Mađarske, već čitave centralne Evrope.

Fico je rekao da "neće biti problema sa visokim cijenama goriva" ako cjevovod bude radio.

Robert Fico

Rusija

Sankcije

