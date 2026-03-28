28.03.2026
Zapadna Evropa će postati prva žrtva ucjene ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog ako nuklearno oružje padne u njegove ruke, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
"On neće tražiti samo novac i oružje, već će od njih tražiti uslove za održavanje svog režima", rekla je Zaharova dnevniku "Izvestija".
Ruska Spoljna obavještajna služba /SVR/ saopštila je ranije da Velika Britanija i Francuska aktivno rade na tome da Ukrajini obezbijede nuklearno oružje i sisteme za isporuku.
Prema informacijama kojima raspolaže SVR, planovi uključuju tajni transfer evropskih komponenti, opreme i tehnologije u Ukrajinu, prenio je TASS.
Kao opcija se razmatra mala francuska bojeva glava TN75 sa balističke rakete M51.1, koja se lansira sa podmornica.
