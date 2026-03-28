Zaharova: Zapadna Evropa će biti žrtva ako Zelenski dobije atomsko oružje

ATV

28.03.2026

16:29

Марија Захарова
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Zapadna Evropa će postati prva žrtva ucjene ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog ako nuklearno oružje padne u njegove ruke, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"On neće tražiti samo novac i oružje, već će od njih tražiti uslove za održavanje svog režima", rekla je Zaharova dnevniku "Izvestija".

Венс - 25092025

Svijet

Vens: SAD će uskoro izaći iz rata sa Iranom

Ruska Spoljna obavještajna služba /SVR/ saopštila je ranije da Velika Britanija i Francuska aktivno rade na tome da Ukrajini obezbijede nuklearno oružje i sisteme za isporuku.

Prema informacijama kojima raspolaže SVR, planovi uključuju tajni transfer evropskih komponenti, opreme i tehnologije u Ukrajinu, prenio je TASS.

раскид

Ljubav i seks

Terapeuti savjetuju da je ovo najlakši način da se preboli raskid

Kao opcija se razmatra mala francuska bojeva glava TN75 sa balističke rakete M51.1, koja se lansira sa podmornica.

Pročitajte više

Ивица Дачић

Srbija

Dačić: Molitva je pomogla da se vratim među žive

4 h

2
Умор главобоља

Zdravlje

Ponedjeljak poslije pomjeranja sata je najteži: Evo kako da ublažite simptome

4 h

0
Протест радника "Нове Љубије", одбијају оброк

Društvo

Donijeta odluka: Privremeno obustavljanje protesta radnika "Nove Ljubije"

4 h

0
Дарко Лазић у сузама на наступу

Scena

Darko grca u suzama na nastupu, nije mogao da završi pjesmu

4 h

0

Više iz rubrike

Svijet

Vens: SAD će uskoro izaći iz rata sa Iranom

3 h

0
Дубаи

Svijet

Iran tvrdi: Napali smo američke vojne baze u Dubaiju

5 h

0
Пензионер из БиХ ојадио Аустријанце за 46.000 евра

Svijet

Penzioner iz BiH ojadio Austrijance za 46.000 evra

5 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Kuba je sljedeća

5 h

1

Budućnost slavila u Laktašima

Kome je Iran dozvolio da prođe kroz Ormuski moreuz

Mjesecima se hrabro borila: Preminula mala Ema (6)

Jedna osoba poginula na brzoj cesti Banjaluka-Laktaši

Ograničenja boravka u Šengen zoni pogađa prevoznike

