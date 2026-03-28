Penzioner iz BiH ojadio Austrijance za 46.000 evra

Državljanin Bosne i Hercegovine pojavio se juče, 27. marta, pred sudom u austrijskom Feldkirhu gdje mu se sudi zbog sumnje za prevaru sa socijalnom pomoći.

Austrijski mediji navode da je riječ o 60-godišnjem penzioneru koji je godinama primao socijalnu pomoć u Vorarlbergu, dok je istovremeno ostvarivao prihode koje nije prijavljivao.

Prema tačkama optužnice, iznos sporne socijalne pomoći je oko 46.000 evra. On se tereti za višegodišnje primanje socijalne pomoći uz istovremeno ostvarivanje prihoda, što se tretira kao prevara socijalnog sistema.

Takođe, kako mediji navode, tokom sudskog postupka pred sudom u Feldkirhu razmotriće se i da li se radi o sistematskoj zloupotrebi socijalnog sistema.

Kultura Poznati glumac pronađen mrtav u stanu

Mediji navode da se radi o jednom od većih slučajeva socijalne prevare u ovoj austrijskoj pokrajini, jer je iznos značajan i obuhvata višegodišnji period.

Odbrana tvrdi da nije bilo namjere za prevaru, već da se radi o nesporazumu u prijavljivanju prihoda.

Suđenje se nastavlja, a presuda će biti donesena nakon razmatranja dokaza i svjedočenja.

(Nezavisne)