Tramp: Kuba je sljedeća

ATV

28.03.2026

14:30

Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je, u govoru o vojnim uspjesima Sjedinjenih Američkih Država, da je "Kuba sljedeća", iako nije precizirao šta planira da uradi sa tom ostrvskom državom.

Tramp je, tokom govora na investicionom forumu u Majamiju, u kojem je hvalio uspjehe američke vojne akcije u Venecueli i Iranu, rekao da je "izgradio sjajnu vojsku", koja "ponekad mora da se koristi", prenosi Rojters.

Излила се ријека Драгочајка

Banja Luka

Izlila se rijeka Dragočajka u banjalučkom naselju

"Izgradio sam ovu sjajnu vojsku. Rekao sam - nikada nećete morati da je koristite. Ali ponekad morate da je koristite. I Kuba je, uzgred budi rečeno, sljedeća. Ali pretvarajte se da to nisam rekao", kazao je Tramp.

Iako Tramp nije precizirao šta tačno planira da uradi sa Kubom, ranije je često govorio da vjeruje da je vlada u Havani, koja se suočava sa teškom ekonomskom krizom, na ivici kolapsa.

Njegova administracija je posljednjih sedmica otvorila pregovore sa nekim predstavnicima kubanskog rukovodstva, a Tramp je nagovijestio da bi američka brza vojna akcija mogla biti moguća.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik upitao opoziciju: Da li je moguće da imate više mržnje prema meni, nego ljubavi prema Srpskoj?

Kubanski predsjednik Migel Dijaz Kanel je ranije kazao da ta zemlja pregovara sa SAD, u pokušaju da izbjegne potencijalni vojni sukob.

Ekonomija Kube je pogođena poremećajima u uvozu nafte, na koju se ta zemlja oslanja za rad elektrana i transport.

