Mladi bubnjar (20) poginuo u teškoj nesreći u Hrvatskoj

Mladi bubnjar Borna Jurički (20) poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na auto-putu kod Ivanić-Grada u Hrvatskoj u četvrtak uveče.

Sve se dogodilo u večernjim časovima, na 68. kilometru u pravcu istoka. U nesreći su učestvovali automobil u kojem se nalazio Jurički i kamion sa prikolicom.

Nakon nesreće oglasili su se iz benda u kom je svirao, a vesti su potresle estradu.

"Ne možemo da vjerujemo da ovo pišemo i da ovo moramo naglas reći. Ostali smo bez našeg Borne. Izgubili smo dio sebe. Ne možemo mnogo više reći u ovom trenutku jer su sve riječi suvišne, osim da te volimo Borna, ti si dio naše porodice i jednog dana, negdje dalje, ponovo ćemo se sresti", napisali su ispred benda "Druga dimenzija", u kojem je Jurički svirao.