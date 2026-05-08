Mladi bubnjar (20) poginuo u teškoj nesreći u Hrvatskoj

ATV
08.05.2026 15:13

Борна Јурички
Foto: Fejsbuk / Orkestar Druga dimenzija

Mladi bubnjar Borna Jurički (20) poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na auto-putu kod Ivanić-Grada u Hrvatskoj u četvrtak uveče.

Sve se dogodilo u večernjim časovima, na 68. kilometru u pravcu istoka. U nesreći su učestvovali automobil u kojem se nalazio Jurički i kamion sa prikolicom.

Nakon nesreće oglasili su se iz benda u kom je svirao, a vesti su potresle estradu.

Sudar autobusa i auta, kolaps u dijelu Banjaluke

"Ne možemo da vjerujemo da ovo pišemo i da ovo moramo naglas reći. Ostali smo bez našeg Borne. Izgubili smo dio sebe. Ne možemo mnogo više reći u ovom trenutku jer su sve riječi suvišne, osim da te volimo Borna, ti si dio naše porodice i jednog dana, negdje dalje, ponovo ćemo se sresti", napisali su ispred benda "Druga dimenzija", u kojem je Jurički svirao.

Poginuo bubnjar

Saobraćajna nesreća

Hrvatska

Borna Jurički

Maloljetnik u Puli nosio uniformu JNA i petokraku: Kažnjen je

Uhapšen suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović

Oblaci prepuni saharskog pijeska, pogledajte kako idu prema nama

