Policijski auto zaplivao - FOTO

U senjskoj gradskoj luci juče je došlo do nesvakidašnjeg incidenta – policijski automobil je završio u moru, nakon što je policajac izašao na kratko da ode do bankomata.

Splitska "Slobodna Dalmacija" piše da je, prema informacijama, sa lica mjesta, po izlasku službenika vozilo se iz zasad neutvrđenih razloga pokrenulo i završilo u moru uz rivu.

Prizor policijskog automobila u moru privukao je pažnju brojnih prolaznika, a na mesto događaja ubrzo je stigla i policija.