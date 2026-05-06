Borut Pahor pao sa bicikla i polomio se

Bivši slovenački predsjednik i premijer Borut Pahor završio je u bolnici nakon teškog pada sa bicikla tokom spuštanja sa Pasje Ravni u Sloveniji.
Borut Pahor, koji je strastveni biciklista, na Instagramu je objavio da je slomio ključnu kost i lopaticu.
Pasja Ravan je brdovito područje i planinski prevoj u zapadnoj Sloveniji, u Polhograjskim Dolomitima nedaleko od Ljubljane. Popularno je među biciklistima i planinarima zbog strmih uspona i zahtjevnih spustova.
"Težak pad tokom biciklističkog spuštanja sa Pasje Ravni. Slomljena ključna kost i lopatica. Sve je u redu, naveče sam napustio hitnu, a danas sam već u kancelariji na razgovoru s novim mladim delegatom UN", napisao je Pahor uz fotografiju iz bolničkog kreveta.
Objava je najprije zabrinula njegove pratioce, ali kasnije ih je umirio novom fotografijom na kojoj s ortopedskom imobilizacijom sjedi i nasmijan pozira. Pahor se zahvalio svima koji su mu pomogli nakon nesreće, prenosi portal "24.ur".
Bivši slovenački predsjednik posebno je istakao važnost zaštitne kacige, poručivši da mu je upravo ona vjerovatno spasila život.
"Još jedna važna stvar. Udarac glavom u asfalt bio je toliko snažan da tokom pada uopšte nisam osjećao druge povrede. Spasila me KACIGA. Kada sam se iz UKC-a vratio kući, poljubio sam je”, napisao je Pahor.
