Sudarili se autobus i cisterna, najmanje 16 mrtvih

ATV
06.05.2026 16:06

Полицијско ауто
Foto: Pexel/Pixabay

Najmanje 16 ljudi poginulo je u požaru nakon sudara autobusa i cisterne sa gorivom na indonežanskom ostrvu Sumatra, a četvoro je povrijeđeno, saopštio je šef Agencije za krizne situacije Hasbi Hasidki.

On je naveo da se nesreća dogodila u pokrajini Musi Raves.

Hasidki je rekao da je vozač autobusa izgubio kontrolu nad vozilom i udario u cisternu koja je prevozila dizel, što je izazvalo veliki požar koji je zahvatio oba vozila, prenosi "Srna".

On je dodao da preliminarne informacije ukazuju na to da je pukla guma na autobusu, zbog čega je vozač izgubio kontrolu nad vozilom.

Prema riječima drugog zvaničnika hitnih službi, četiri povrijeđena lica su hospitalizovana, od čega troje s teškim opekotinama.

Saobraćajne nesreće nisu rijetkost u Indoneziji, gdje su autobusi, vozovi i avioni često stari i slabo održavani.

Prošlog mjeseca, u blizini stanice Bekasi Timur na zapadu Jave, brzi voz je udario u posljednji vagon prigradskog voza, pri čemu je poginulo 16 žena, a najmanje 90 lica je povrijeđeno.

Samo nekoliko dana kasnije, u središnjoj Javi voz je udario u automobil, usmrtivši četiri osobe, među njima i dvoje djece.

