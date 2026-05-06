Dramatičan požar u Dubaiju: Crni dim progutao zgradu

Veliki požar izbio je na gradilištu nebodera u blizini hotela Al Habtoor Grand u Dubai Marini, izvijestili su lokalni mediji u srijedu ujutro.

Gust crni dim mogao se videti iznad područja oko 7:30 po lokalnom vremenu.

Operativni centar civilne zaštite u Dubaiju primio je poziv o požaru u 7:06, nakon čega su vatrogasne ekipe iz stanice Al Marsa odmah poslate na lice mjesta.

Prema riječima vlasti, riječ je o požaru srednjeg intenziteta unutar zgrade koja je još uvijek u izgradnji. Vatrogasci su brzo intervenisali kako bi spriječili širenje vatre na okolne zgrade.

Srećom, u incidentu niko nije povrijeđen.

Snimak velikog oblaka crnog dima koji se diže iznad gradilišta u Dubai Marini ubrzo se pojavio na društvenim mrežama.