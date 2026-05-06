Logo
Large banner

"Stvaraoci Srpske": Kasagić ostavio trajni pečat na putu stvaranja Republike Srpske

Izvor:

SRNA

06.05.2026 13:30

Komentari:

1
"Ствараоци Српске": Касагић оставио трајни печат на путу стварања Републике Српске
Foto: Printscreen

Asocijacija "Stvaraoci Republike Srpske" izrazila je žaljenje zbog gubitka istaknutog člana ove organizacije Rajka Kasagića i uputila saučešće njegovoj porodici, napominjući da je ostavio trajni pečat na putu stvaranja Republike Srpske.

"Poslanik u prvom sazivu Skupštine Srpskog naroda u BiH i prvi poslijeratni predsjednik Vlade Republike Srpske bio je jedan iz plejade srpskih poslanika koji su imali hrabrosti da napuste ondašnju Skupštinu BiH i da postave prvi kamen temeljac na kome se podigla Republika Srpska", ističe se u saopštenju Asocijacije.

Podsjetili su da su u ta teška vremena ugledni srpski intelektualci, narodni tribuni i patriote, kojima je i on pripadao, donosili hrabre i sudbonosne odluke od nemjerljivog značaja za opstanak srpskog naroda, ostavljajući svoj trajni pečat na putu stvaranja Republike Srpske.

Podsjećaju da je Kasagić na mjesto predsjednika Vlade Republike Srpske došao u oktobru 1995. godine kao njen prvi poslijeratni predsjednik.

Bilo je to, napominju, u tim postdejtonskim godinama veliko iskušenje, kada se "naše tadašnje rukovodstvo našlo pod strahovitim pritiskom međunarodne zajednice i visokih predstavnika sa ciljem devastiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma i oduzimanja nadležnosti institucijama Republike Srpske".

Asocijacija "Stvaraoci Republike Srpske" ističe da će čuvati uspomenu na svoje preminule članove i tekovine njihove borbe, da budu nauk i putokaz budućim generacijama.

Bivši predsjednik Vlade Republike Srpske Rajko Kasagić preminuo je u 84. godini.

Kasagić je bio poslanik prvog saziva Narodne skupštine Republike Srpske, a krajem 1995. i početkom 1996. godine obavljao je funkciju predsjednika Vlade Republike Srpske.

Bio je i član komisije visokog predstavnika za sprovođenje Dejtonskog sporazuma.

Tokom devedesetih godina prošlog vijeka, Kasagić je obavljao funkciju predsjednika Izvršnog odbora Banjaluke.

Za povremenog sudiju Suda udruženog rada BiH biran je u dva mandata. Poslije prvih višestranačkih izbora, izabran je za poslanika u Skupštini SRBiH, a zatim u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Bio je član Srpske demokratske stranke.

Rajko Kasagić rođen je u Razboju, opština Srbac, 15. oktobra 1942. godine.

Podijeli:

Tagovi :

Preminuo Rajko Kasagić

Asocijacija "Stvaraoci Republike Srpske"

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Комеморација поводом смрти начелника Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске Бобана Кустурића

Republika Srpska

Sutra komemoracija povodom smrti Bobana Kusturića

2 h

0
Министар финансија Републике Српске

Republika Srpska

Institucije Srpske spremne da realizuju procedure u vezi sa povratom PDV-a na prvu nekretninu

2 h

0
предсједавајући Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ

Republika Srpska

Pravo na povrat PDV-a imaju svi građani koji su uknjižili prvu nekretninu nakon 12. aprila 2025. godine

2 h

0
Жељко Будимир

Republika Srpska

Budimir: Bol zbog gubitka čovjeka čiji su život i djela učinili našu zajednicu sigurnijom i humanijom

3 h

0

  • Najnovije

15

18

Poznati meteorolog nema lijepe vijesti

15

17

Španija vraća kućama putnike sa kruzera

15

12

Borut Pahor pao sa bicikla i polomio se

15

10

Eksperti upozoravaju: Većinu lozinki moguće je razbiti za samo jedan dan

14

56

Dobro se pazite! Ova četiri znaka doživjeće promjene u narednih šest mjeseci

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner