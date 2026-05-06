"Stvaraoci Srpske": Kasagić ostavio trajni pečat na putu stvaranja Republike Srpske

Asocijacija "Stvaraoci Republike Srpske" izrazila je žaljenje zbog gubitka istaknutog člana ove organizacije Rajka Kasagića i uputila saučešće njegovoj porodici, napominjući da je ostavio trajni pečat na putu stvaranja Republike Srpske.

"Poslanik u prvom sazivu Skupštine Srpskog naroda u BiH i prvi poslijeratni predsjednik Vlade Republike Srpske bio je jedan iz plejade srpskih poslanika koji su imali hrabrosti da napuste ondašnju Skupštinu BiH i da postave prvi kamen temeljac na kome se podigla Republika Srpska", ističe se u saopštenju Asocijacije.

Podsjetili su da su u ta teška vremena ugledni srpski intelektualci, narodni tribuni i patriote, kojima je i on pripadao, donosili hrabre i sudbonosne odluke od nemjerljivog značaja za opstanak srpskog naroda, ostavljajući svoj trajni pečat na putu stvaranja Republike Srpske.

Podsjećaju da je Kasagić na mjesto predsjednika Vlade Republike Srpske došao u oktobru 1995. godine kao njen prvi poslijeratni predsjednik.

Bilo je to, napominju, u tim postdejtonskim godinama veliko iskušenje, kada se "naše tadašnje rukovodstvo našlo pod strahovitim pritiskom međunarodne zajednice i visokih predstavnika sa ciljem devastiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma i oduzimanja nadležnosti institucijama Republike Srpske".

Asocijacija "Stvaraoci Republike Srpske" ističe da će čuvati uspomenu na svoje preminule članove i tekovine njihove borbe, da budu nauk i putokaz budućim generacijama.

Bivši predsjednik Vlade Republike Srpske Rajko Kasagić preminuo je u 84. godini.

Kasagić je bio poslanik prvog saziva Narodne skupštine Republike Srpske, a krajem 1995. i početkom 1996. godine obavljao je funkciju predsjednika Vlade Republike Srpske.

Bio je i član komisije visokog predstavnika za sprovođenje Dejtonskog sporazuma.

Tokom devedesetih godina prošlog vijeka, Kasagić je obavljao funkciju predsjednika Izvršnog odbora Banjaluke.

Za povremenog sudiju Suda udruženog rada BiH biran je u dva mandata. Poslije prvih višestranačkih izbora, izabran je za poslanika u Skupštini SRBiH, a zatim u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Bio je član Srpske demokratske stranke.

Rajko Kasagić rođen je u Razboju, opština Srbac, 15. oktobra 1942. godine.