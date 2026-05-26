Ponovo oboren rekord najtoplijeg majskog dana!

ATV
26.05.2026 18:41

Foto: Pexel/ Kampus Production

Rekord za najtopliji majski dan ponovo je oboren u Velikoj Britaniji, sa temperaturom koja je u Londonu dostigla 35 stepeni Celzijusovih, saopštila je meteorološkla služba.

Time je oboren jučerašnji rekord od 34,8 stepeni, koliko je izmjereno u zapadnom dijelu grada, prenijela je agencija PA medija.

"Do juče je najviša temperatura u maju bila 32,8 stepeni, ali sada smo premašili taj rekord uzastopnim danima za puna dva stepena", navodi se u saopštenju.

Istovremeno su objavljena upozorenja o opasnosti po zdravlje i grmljavini širom zemlje, kao i nizu smrtnih slučajeva na otvorenom moru u proteklih nekoliko dana.

Britanska Agencija za zdravstvenu bezbjednost saopštila je da će upozorenja ostati na snazi do četvrtka u 17.00 časova.

