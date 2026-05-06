Logo
Large banner

"Batina je izašla iz raja": U školu se uvodi nova vaspitna mjera

Autor:

ATV
06.05.2026 11:37

Komentari:

0
"Батина је изашла из раја": У школу се уводи нова васпитна мјера
Foto: ATV

Dječaci školskog uzrasta u Singapuru koji budu učestvovali u maltretiranju drugih, uključujući i sajber nasilje, mogli bi da budu kažnjeni šibanjem kao krajnjom mjerom, prema novim školskim smjernicama koje su predstavljene u parlamentu.

Kazna bi mogla da iznosi do tri udarca štapom i primjenjivala bi se samo kada su sve druge disciplinske mjere ocijenjene kao nedovoljne, rekao je ministar prosvjete Singapura Dezmond Li, prenio je Gardijan.

On je naveo da se šibanje uvodi uz stroge protokole bezbjednosti, uključujući obavezno odobrenje direktora škole koji će ovlastiti one koji će kaznu sprovoditi.

Takođe će se uzimati u obzir zrelost učenika i procjena da li kazna može da doprinese razumijevanju posljedica ponašanja.

Полиција ротација

Srbija

Učenik donio pištolj u školu, reagovala policija

Mjera se odnosi na dječake viših razreda osnovne škole i starije, dok će učenice biti sankcionisane drugim disciplinskim mjerama, poput pritvora, suspenzije i korekcije ocjene iz vladanja.

Odluka je uslijedila nakon jednogodišnjeg pregleda politike suzbijanja nasilja u školama i niza slučajeva koji su privukli pažnju javnosti, prenosi Tanjug.

Međunarodne organizacije, uključujući UNICEF, protive se tjelesnom kažnjavanju djece, navodeći da ono može da ima negativne posljedice po mentalno i fizičko zdravlje i da doprinese daljim problemima u ponašanju.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, procjenjuje se da je oko 1,2 milijarde djece godišnje izloženo tjelesnom kažnjavanju u porodičnom okruženju širom svijeta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Škola

Singapur

Škole u Singapuru

vaspitna mjera

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Аутобус превоз јавни превоз градски превоз бусеви

Banja Luka

Stanivuković ne može ignorisati srednjoškolce: Mladi Banjaluke su dovoljno čekali!

4 d

1
Школа у БиХ забранила ученицима мобилне телефоне

Društvo

Škola u BiH zabranila učenicima mobilne telefone

5 d

0
Учионица

Srbija

Drama u školi u Srbiji: Djevojčica došla sa skalpelom i spiskom

5 d

0
Напад у средњој школи: Више особа избодено ножем

Svijet

Napad u srednjoj školi: Više osoba izbodeno nožem

5 d

0

Više iz rubrike

Убио трудну жену

Svijet

Optužen za ubistvo svoje trudne supruge, odsjekao sebi nanogicu i pobjegao u Italiju

4 h

0
Новац еври

Svijet

EU ograničava plaćanje gotovinom

4 h

0
Ротација на поицијском аутомобилу.

Svijet

Probio zid kuće i sletio u kuhinju

5 h

0
Ерупција вулкана у Италији

Svijet

Ponovo "proradio" vulkan u Italiji

5 h

0

  • Najnovije

15

18

Poznati meteorolog nema lijepe vijesti

15

17

Španija vraća kućama putnike sa kruzera

15

12

Borut Pahor pao sa bicikla i polomio se

15

10

Eksperti upozoravaju: Većinu lozinki moguće je razbiti za samo jedan dan

14

56

Dobro se pazite! Ova četiri znaka doživjeće promjene u narednih šest mjeseci

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner