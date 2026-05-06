"Batina je izašla iz raja": U školu se uvodi nova vaspitna mjera

Dječaci školskog uzrasta u Singapuru koji budu učestvovali u maltretiranju drugih, uključujući i sajber nasilje, mogli bi da budu kažnjeni šibanjem kao krajnjom mjerom, prema novim školskim smjernicama koje su predstavljene u parlamentu.

Kazna bi mogla da iznosi do tri udarca štapom i primjenjivala bi se samo kada su sve druge disciplinske mjere ocijenjene kao nedovoljne, rekao je ministar prosvjete Singapura Dezmond Li, prenio je Gardijan.

On je naveo da se šibanje uvodi uz stroge protokole bezbjednosti, uključujući obavezno odobrenje direktora škole koji će ovlastiti one koji će kaznu sprovoditi.

Takođe će se uzimati u obzir zrelost učenika i procjena da li kazna može da doprinese razumijevanju posljedica ponašanja.

Mjera se odnosi na dječake viših razreda osnovne škole i starije, dok će učenice biti sankcionisane drugim disciplinskim mjerama, poput pritvora, suspenzije i korekcije ocjene iz vladanja.

Odluka je uslijedila nakon jednogodišnjeg pregleda politike suzbijanja nasilja u školama i niza slučajeva koji su privukli pažnju javnosti, prenosi Tanjug.

Međunarodne organizacije, uključujući UNICEF, protive se tjelesnom kažnjavanju djece, navodeći da ono može da ima negativne posljedice po mentalno i fizičko zdravlje i da doprinese daljim problemima u ponašanju.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, procjenjuje se da je oko 1,2 milijarde djece godišnje izloženo tjelesnom kažnjavanju u porodičnom okruženju širom svijeta.