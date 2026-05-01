Napad u srednjoj školi: Više osoba izbodeno nožem

Напад у средњој школи: Више особа избодено ножем
Foto: pexels

Najmanje pet osoba izbodeno je nožem u srednjoj školi Foss High School u Takomi, savezna država Vašington na zapadu SAD.

Četvoro povrijeđenih je u kritičnom stanju. Nije poznato da li su sve žrtve učenici. Policija je saopštila da je jedna osoba privedena.

Obraćanje Dodika na Džadson Univerzitetu: Nagradu posvećujem svojoj majci, srpskom narodu i Srpskoj

Televizija FOX 13 Seattle potvrdila je sa vatrogasnom službom Takome da ima ukupno pet povrijeđenih, od kojih je četvoro u teškom stanju. Prema navodima policije Takome, jedan osumnjičeni nalazi se u pritvoru.

Policija je saopštila da je situacija pod kontrolom i da je osumnjičeni zadržan. Policajci su reagovali na dojavu o mogućem napadu nožem koji je izbio nakon tuče i zatekli četiri učenika i jednog pripadnika obezbjeđenja povrijeđene.

Navodi se da još nije jasno da li su sve žrtve izbodene ili su neke povrede nastale na drugi način, poput pada, kao i da obim povreda još nije u potpunosti utvrđen, iako se vjeruje da nisu opasne po život.

Svih pet povrijeđenih prevezeno je u lokalnu bolnicu, gdje policija pokušava da prikupi dodatne informacije. Vlasti su navele da još nije poznato kojim je predmetom izvršen napad niti gdje se tačno u školi dogodio incident.

Policija sarađuje sa Tacoma Public Schools, dok je kampus i dalje pod blokadom. U toku je evakuacija učenika i njihovo spajanje sa roditeljima na školskom parkingu.

(Tanjug)

