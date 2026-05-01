Napad u srednjoj školi: Više osoba izbodeno nožem

Najmanje pet osoba izbodeno je nožem u srednjoj školi Foss High School u Takomi, savezna država Vašington na zapadu SAD.

Četvoro povrijeđenih je u kritičnom stanju. Nije poznato da li su sve žrtve učenici. Policija je saopštila da je jedna osoba privedena.

Televizija FOX 13 Seattle potvrdila je sa vatrogasnom službom Takome da ima ukupno pet povrijeđenih, od kojih je četvoro u teškom stanju. Prema navodima policije Takome, jedan osumnjičeni nalazi se u pritvoru.

Policija je saopštila da je situacija pod kontrolom i da je osumnjičeni zadržan. Policajci su reagovali na dojavu o mogućem napadu nožem koji je izbio nakon tuče i zatekli četiri učenika i jednog pripadnika obezbjeđenja povrijeđene.

Navodi se da još nije jasno da li su sve žrtve izbodene ili su neke povrede nastale na drugi način, poput pada, kao i da obim povreda još nije u potpunosti utvrđen, iako se vjeruje da nisu opasne po život.

Svih pet povrijeđenih prevezeno je u lokalnu bolnicu, gdje policija pokušava da prikupi dodatne informacije. Vlasti su navele da još nije poznato kojim je predmetom izvršen napad niti gdje se tačno u školi dogodio incident.

Policija sarađuje sa Tacoma Public Schools, dok je kampus i dalje pod blokadom. U toku je evakuacija učenika i njihovo spajanje sa roditeljima na školskom parkingu.

(Tanjug)